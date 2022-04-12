افتتاح معرض ليالي رمضان بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أفتتح معرض " ليالي رمضان 2022 " بإكسبو الشارقة بمشاركة 200 عارض و25 علامة تجارية عالمية وبحسومات تصل إلى 75 %، والذي يعد من المبادرات النوعية ضمن التي تنظمها غرفة الشارقة وتتميز ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.

كما أن المعرض نجح منذ انطلاقه في حجز مكانة خاصة له على قائمة الفعاليات الاقتصادية الموسمية التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المبارك لشراء حاجياتهم بما يتلاءم مع إمكانات وميزانيات مختلف شرائح المجتمع، مُستفيدين من توفر تشكيلة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ومن العروض الترويجية والحسومات الكبرى التي يطرحها مئات العارضون على البضائع ونخبة من أشهر العلامات التجارية، وسط حضور لافت للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ما يؤكد على أهمية الجوانب الاجتماعية للمعرض التي تبرز من خلال توفيره مساحة مميزة لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال قرية التراث داخل المعرض بإكسبو.



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