"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها الى الطائف 15 أبريل

المصدر: وام

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تستأنف فلاي دبي رحلاتها إلى الطائف في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 15 أبريل الحالي بواقع رحلة يوميا ليرتفع عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة في المملكة إلى سبع وجهات.

وأعرب غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي عن سعادته برؤية الشبكة تنمو لتصل الى أكثر من 95 وجهة مميزة يدعمها اسطول متنام مع توالي تسلمنا للمزيد من الطائرات الجديدة خلال الشهور القليلة المقبلة مرحبا بالمسافرين مرة أخرى على رحلاتنا إلى الطائف..ووجه الشكر للسلطات المختصة في المملكة على دعمهم المستمر.

وتقع الطائف على بعد أقل من 100 كيلومتر شرق مكة في واد على الجانب الشرقي من جبال الحجاز وتعد المدينة التي تعود إلى آلاف السنين وجهة صيفية مفضلة لأولئك الذين يبحثون عن الطقس اللطيف الذي يوفره ارتفاع المدينة وبسبب مناخها المعتدل وأراضيها الخصبة حصلت المنطقة على لقب "حديقة الحجاز" وهي تشتهر بانها مدينة الورود حيث تنتج أكثر من 900 مزرعة ورد أكثر من 300 مليون زهرة كل ربيع.

وتمكنت فلاي دبي من بناء شبكة تصل الى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة يخدمها أسطول حديث يتألف من 63 طائرة بوينغ 737مع استئناف الرحلات اليومية إلى الطائف نمت شبكة فلاي دبي في المملكة العربية السعودية الآن إلى سبع وجهات بما في ذلك العلا والدمام وجدة والمدينة المنورة والرياض وينبع.

وتمت إعادة تصميم رحلة المسافرين في فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم.

وستنطلق رحلات الطائف اليومية من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي /DXB/ إلى مطار الطائف الدولي

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