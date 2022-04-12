«دار الأركان» تستثمر 800 مليون درهم في برج «أربن أوايسس» بقناة دبي المائية

المصدر: دبي ـ البيان

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تحتفل «دار الأركان»، الشركة العقارية في المملكة العربية السعودية، بإنجاز رئيسي يتمثل في استكمال الهيكل الخارجي لبرجها السكني «أربن أوايسس» المؤلف من 34 طابقاً، بالشراكة مع بيت الموضة الفاخرة الإيطالي «ميسوني هوم». وشارك في الاحتفال بهذا الإنجاز رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ يوسف بن عبدالله الشلاش، حيث قام بجولة ميدانية في موقع المشروع.

وباستثمار إجمالي يبلغ 800 مليون درهم، تم بيع 80% من وحدات مشروع «أربن أوايسس» لمجموعة متنوعة من الملاك والمستثمرين من شتى أرجاء العالم، ويمثلون 45 جنسية. ويعتبر هذا البرج المشروع الأول لشركة «دار الأركان» في دولة الإمارات، ويؤسس أول مساحات معيشية في المنطقة مصممة حسب الطلب ومستوحاة من خطوط الموضة لعلامة «ميسوني هوم» وتنفرد بديكوراتها الداخلية الأنيقة ومفروشاتها الفاخرة.

ويتربع مشروع «أربن أوايسس» في قلب مدينة دبي على قناتها المائية، بالقرب من أبرز المعالم العمرانية في وسط مدينة دبي على غرار برج خليفة ودبي مول، والعديد من وجهات أنماط الحياة الفاخرة في المدينة. وتقدم منازل البرج الفاخرة إطلالات خلابة ومفتوحة على قناة دبي المائية، بما يجعل منه واحة عصرية في قلب المدينة النابض بالحيوية.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل قبل نهاية العام 2023.

ويعتبر مشروع «أربن أوايسس» ثمرة التعاون بين «دار الأركان» و«ميسوني»، ويجسد أيقونة عمرانية عالمية رائدة تعبر عن رقي الموضة الإيطالية والتصاميم العصرية والتميز. ويحتضن شققاً راقية من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم ومنازل البنتهاوس المؤلفة من أربع غرف نوم، تزدان جميعها بتصاميم داخلية فاخرة ممهورة بإبداع «ميسوني هوم».

وتأتي منازل البنتهاوس الفريدة التي يمكن الوصول إليها عبر مصعد خاص، مزودة بالكامل بعناصر الديكور الراقية من علامة «ميسوني». أما الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف نوم، فتأتي مصممة بأسلوب فريد من نوعه وبأحجام مختلفة لتقدم أرقى مستويات المعيشة من فئة خمس نجوم، وإطلالات آسرة على الواجهة المائية، علاوة على مطبخ مغلق لراحة السكان.

ويحظى سكان البرج السكني بوصول سهل إلى الخدمات والمرافق الفاخرة، حيث يحتضن مسبحاً ومنطقة للعب للأطفال، ومواقف، ونادياً رياضياً مزوداً بأحدث المعدات، وخدمة كونسيرج على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وخدمة الأمن.

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