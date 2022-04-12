ماغناتي تتعاون مع أوما الإمارات لتقديم أحدث خدمات الدفع لنقاط البيع

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتعاون أوما الإمارات (OMA) مع «ماغناتي» Magnati، الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، لوضع علامتها التجارية على أجهزة نقاط البيع العاملة بأنظمة «أندرويد» Android، والتي سيتم توزيعها على مواقع تجار Magnati المسجلين.

وتستخدم أجهزة Android 7.x المتحركة الذكية أحدث تقنيات Android وأسرع آليات الاتصال لإجراء المعاملات خلال ثوانٍ معدودة. ومن خلال الربط المباشر بمنصة الدفع Payment as a Platform التي طورتها Magnati، تعمل أجهزة Android لنقاط البيع على تجميع مدفوعات البطاقات وتقديم طرق دفع جديدة تشمل المحافظ الرقمية المحلية والدولية، وبرامج الولاء، وحلول رموز الاستجابة السريعة QR؛ وخدمات العروض الخاصة مثل الشراء الآن والدفع لاحقاً، والتقسيط، بالإضافة إلى حلول Magnati Super Surprises التي تعمل على تسييل البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم عروض مخصصة للعملاء.

ويوفر تصميم الأجهزة العديد من الخدمات الأخرى القيمة المدعومة بمزايا مسح رموز الاستجابة السريعة، والكاميرات المزدوجة، والقارئات التي تدعم تقنية اتصال المدى القريب (NFC)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والبلوتوث (Bluetooth)، والاتصال اللاسلكي بالإنترنت (واي فاي) أو عبر تقنيات 3G و4G، مما يمنح شركاء Magnati من التجار خيارات دفع متنوعة. وتتميز هذه الأجهزة بسهولة دمجها مع السجلات النقدية للتجار، واعتمادها أعلى معايير الأمان وهو ما تجسد في حصولها على شهادة PCI PTS 5.x لأمن البيانات.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال نيرانج سنغال، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوما الإمارات: «نحرص على تزويد عملائنا بحلول تزيد من بساطة وسلاسة عمليات الدفع، وتعزيز ما تقدمه علامة Magnati التجارية. وانطلاقاً من مكانة شركتنا الرائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع، فقد كنا قادرين على فهم متطلبات شركة Magnati وتزويدها بالحلول المناسبة لاحتياجاتها».

ومن جانبه، قال عمر فاروق، العضو المنتدب ورئيس منصة المدفوعات لدى Magnati: «أتاحت لنا شراكتنا مع OMA على مدى أكثر من ست سنوات توفير تقنيات دفع حديثة ومبتكرة، تتسم بقدرتها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للتجار والمستهلكين على حد سواء. ولا شك بأن إضافة أجهزة نقاط البيع التي تعمل بنظام Android إلى مجموعة حلول الدفع التي نقدمها ستوفر أسلوب استخدام مميز يستفيد منه التجار. ويأتي تطوير وإطلاق هذه الأجهزة كخطوة أولى ضمن خطتنا الرامية إلى تمكين التجار من التعامل بسلاسة مع البيئة التجارية الجديدة والتغيرات المتواصلة في متطلبات المستهلكين. وتلعب أجهزة الدفع الذكية والقابلة للتكيف دوراً رئيسياً في منصة Payment as a Platform، ما يتيح للعملاء فرصة الاستفادة من خدمات قابلة للاستخدام على المدى الطويل، إلى جانب أدوات متكاملة تسهّل إدارة أعمالهم وتنميتها».

وتواصل OMA التزامها بتقديم خدمات متقدمة ومتخصصة لقطاع المصارف والتمويل في منطقة الشرق الأوسط. وأسهمت مجموعة الحلول التي طورتها ضمن محفظة خدماتها خلال السنوات الماضية في توفير فرص أكبر ضمن قطاعات اقتصادية أخرى، بما في ذلك تجارة التجزئة، والنقل، والنفط والغاز، والترفيه والضيافة.

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