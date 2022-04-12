دبي آوتليت مول يطلق خصومات تصل إلى 90% وفرصة ربح إقامة فندقية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن دبي آوتليت مول، أخيراً، عن إطلاق حملة ترويجية كبرى احتفالاً بشهر رمضان المبارك. خلال الحملة يمكن للعملاء الاستفادة بخصومات تصل إلى 90% في العديد من العلامات التجارية في المراكز التجارية، بالإضافة إلى ذلك سيحصل العملاء على فرصة لربح إقامة فندقية فاخرة عند التسوق من أي من المتاجر المتواجدة في دبي آوتليت مول.

يشارك في حملة الخصومات الكبرى أكثر من 1،200 علامة تجارية في دبي أوتليت مول من ضمنها: Burberry، Cole Haan، Coach، Berkienstock، DKNY، Furla، Liu Jo، Robinsons. وغيرها من العلامات التجارية الكبرى بالإضافة إلى متاجر الأثاث المنزلي لتحصل على ديكور عصري ومثالي لسفرة رمضان.

وللمتسوقين الراغبين في شراء المجوهرات، يمكنهم الاستفادة من خصومات تصل إلى 70٪ على قطع مجوهرات مختارة أو الاستفادة من عرض «اشتري قطعة واحدة واحصل على الثانية مجاناً». هذا العام سيلبي دبي آوتليت مول جميع احتياجات ومتطلبات العملاء خلال الشهر الكريم.

بالإضافة إلى ذلك ينظم دبي آوتليت مول أيضاً حملة «تسوق واربح» والتي ستثري تجربة تسوق الزائرين خلال موسم الخير.

عند التسوق بقيمة 150 درهماً في أي من المتاجر المشاركة، سيتمكن العملاء من التسجيل في مكتب خدمة العملاء للدخول في السحب، لفرصة ربح إقامة فاخرة في منتجع شاطئ بن ماجد، رأس الخيمة أو منتجع البحر، الفجيرة. سيتم الإعلان عن فائزين كل أسبوع طوال شهر رمضان وخلال فترة العيد.

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