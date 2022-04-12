مجموعة بن حم تكرم موظفيها بعد تحقيق إنجازات نوعية خلال 2022

المصدر: العين – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت مجموعة بن حم حفل الإفطار السنوي بمشاركة الموظفين والمسؤولين من كل المستويات الإدارية بحضور الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم وفي تقليد دأبت على إقامته سنوياً للحفاظ على تعزيز روح التواصل مع موظفيها، واحتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وحضر المأدبة التي أقيمت في قاعة مركز سالم بن حم الثقافي الشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي للمجموعة، والشيخ سالم بن مسلم بن حم المدير العام لمجموعة مدارس بن حم وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال الشيخ مسلم بن حم: «الإفطار الجماعي يأتي ضمن أهداف وخطط المجموعة الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق الألفة والروح الاجتماعية بين المسؤولين والموظفين، وكسر النمط السائد والطاغي على العمل، وتعزيز أواصر الترابط بين أسرة العمل في جهة العمل من خلال الاحتفاء بالشهر الكريم في أجواء إيجابية».

وتوجّه بن حم بالشكر إلى جميع العاملين في المجموعة على أدائهم العالي وتفانيهم في العمل الذي يعود له الفضل في وصول مجموعة بن حم إلى مكانة متقدمة في مصاف الشركات الوطنية.

ومن جانبه قال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي للمجموعة: «نرسم ملامح خطة استثمارية طويلة الأجل في قطاعات المجموعة ترتكز على تمكين الكوادر المتميزة وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في جميع القطاعات».

وأكد بن حم: «متفائلون بالمستقبل ونسير واثقي الخطى بتحقيق إنجازات في الداخل والخارج بالقطاعات كافة ترقى إلى سمعة ومكانة الدولة في العالم، ونعمل على تعزيز استثماراتنا في القطاع العقاري الذي يشهد طفرة إيجابية في الدولة من خلال مشاريع نوعية تضمن الرفاهية للزوار والقاطنين».

وأشار بن حم إلى أن «اسم المجموعة وتاريخها معروف، ولدينا حرص على مساعدة روّاد الأعمال، ضمن دورنا المجتمعي، الذي نعدّه إرثاً نعمل من خلاله جيلاً بعد جيل، وهو الإرث الغني الذي أسسه الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

ولفت إلى أن «المجموعة استمرت، على الرغم من ظروف السوق، في تنفيذ معظم المشروعات، والقيام بأعمالها قدر المستطاع، بما أسهم في تجاوز الجزء الأكبر من الأزمة الخاصة بفيروس (كورونا)».

وختم بن حم: «لا سبيل أمامنا إلا أن نتميز، لأنَّ الارتقاءَ بمكانة المجموعة أمانة، لهذا يجب أن نتخذ التميز هدفاً ومنهجاً وممارسة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز