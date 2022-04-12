«إيروس» تتيح عروضاً وصفقات بخصومات هائلة للمتسوقين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم شركة إيروس «EROS» لمتاجر التجزئة متعددة الماركات صفقات مذهلة وعروضًا شاملة تشمل بشكل أساسي الأجهزة المنزلية والأدوات الأخرى في جميع متاجرها في الإمارات العربية المتحدة وعبر الإنترنت على موقعها www.eros.ae

وتفيد تقارير محال بيع التجزئة الرائدة في الدولة بأن المتسوقين يبدون اهتمامًا كبيرًا بشراء الأدوات والأجهزة المنزلية الأكثر ذكاءً والتي توفر الوقت، وذلك استعدادًا لموسمي رمضان والعيد. وكذلك يبحث سكان الإمارات العربية المتحدة أيضًا عن أفضل العروض والصفقات في هذا الشهر الكريم للاستفادة بشكل أكبر مع إنفاق أقل.

ولتوفير تجربة تسوق أفضل وأكثر سلاسة، تقدم إيروس خصومات رائعة، بالإضافة إلى عروض وصفقات مجمعة مثل الخصومات على التأمين على السيارات وعلى وجبات شركائها من أصحاب المطاعم.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة عروضًا مختلفة مثل عرض «بوست باي» POSTPAY، اشتر الآن وادفع لاحقًا عبر بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بهم، مع أقساط بلا فوائد تصل إلى 24 شهرًا، وسرعة في التوصيل على مدار الساعة والتركيب المجاني، والضمان طويل الأجل.

ويمكن للمتسوقين أيضًا استبدال أجهزتهم القديمة والحصول على قسائم نقدية فورية تصل إلى 3000 درهم إماراتي لإنفاقها في المتجر، كما توفر الشركة الشحن المجاني عبر الإمارات بحد أدنى للشراء عند 500 درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز