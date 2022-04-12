ملتيبلاي: استثمارنا سيولّد قيمة ممتازة

المصدر: دبي - البيان

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قالت سامية بو عزة، الرئيسة التنفيذية المديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»: «يسعدني أن أهنئ فريق عمل هيئة كهرباء ومياه دبي على جهودهم المتميزة التي أثمرت نجاح الطرح العام الأولي للهيئة.

بصفتنا من المستثمرين الأساسيين في الهيئة، نتطلع بكثير من الحماس والتفاؤل لخوض المرحلة المقبلة من النمو والإنجازات المستقبلية لواحدة من أبرز الشركات الخدمية المتكاملة الرائدة في المنطقة، إلى جانب تحقيق أهداف استراتيجيتها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050. وثقتنا راسخة بأن استثمارنا سيولّد قيمة ممتازة وعوائد مستدامة لمساهمينا».

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