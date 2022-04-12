وفد تجاري من إقليم أبوليا الإيطالي يوّقع سلسلة اتفاقات استراتيجية في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعرب مسؤولون بإقليم أبوليا الذي يقع في جنوب إيطاليا عن تفاؤلهم بشأن تعزيز علاقاته التجارية مع الإمارات، وهو ما انعكس بشكل كبير في توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات حكومية وشركات خاصة في دولة الإمارات بُعيد مشاركة الإقليم في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

وتضمنت الزيارة، التي ترأسها أليساندرو ديلي نوسي، وزير التنمية الاقتصادية الإقليمي وآنا غراتسيا ماراشيو، الوزيرة الإقليمية للبيئة والتخطيط العمراني سلسلة من الاجتماعات المهمة وتوقيع مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع مؤسسات إماراتية. كما ضم الوفد ممثلي 18 شركة و4 جامعات بوليانية وهيئة الموانئ.

وتم تنظيم مجموعة من الأنشطة للوفد الرسمي الزائر، بما في ذلك زيارة ومقابلة وفد هيئة ميناء بوليان للرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي وزيارة لجامعة زايد ومجمع دبي للعلوم. كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات إماراتية رائدة شملت توازن ودي بي ورلد وجافزا وغيرها.

كما قام الوفد بتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية شملت مذكرة تفاهم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وجامعة بوليان واتفاقية تعاون مع منصة تريدلينغ، ومذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة وكيانات حكومية وسلطات موانئ.

وقال ديلي نوسي: تعكس زيارتنا سياسات التنمية الدولية التي عملت عليها الحكومة الإقليمية على مدى السنوات العشر الماضية للترويج للشركات من منطقتنا التي تسعى لتقديم نفسها واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون. ويمكن أن تكون ابوليا بوابة لأسواق جديدة في الشرق الأوسط من خلال دولة الإمارات. والهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو مرافقة شركات أبوليا النشطة في قطاعات الاقتصاد الأزرق والأزياء والأثاث ودعمها في إنشاء علاقات تجارية جديدة، وكذلك إبرام اتفاقيات وتعاون مع المؤسسات الإماراتية الرئيسية.

وشهد الوفد فعاليات «أسبوع المياه '' التي استمرت لسبعة أيام في إكسبو 2020 دبي، ما أتاح فرصاً جيدة لعرض المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات أبوليا مع استكشاف فرص أخرى. كما عُقد مؤتمر خلال الزيارة لمناقشة»الاقتصاد الأزرق«في أبوليا، حيث تمثل الثقافة والرياضة والسياحة قوة دافعة لتجديد المدن الساحلية.

كما شارك الوفد في معرض»ابوليان لايفستايل«Apulian Lifestyle، الذي أقيم في فندق بلازو فيرساتشي. وضم المعرض 13 شركة في أبوليا مثلّت الشركات النشطة في قطاعي الأزياء والتصميم الداخلي. وهدفت الفعالية إلى تعزيز الصورة المتميزة لقطاع التصميم في بوليا. واستضاف فندق بلازو فيرساتشي أيضاً سلسلة من جلسات اجتماعات الأعمال بين الشركات والمشغلين من دول الخليج، والعاملين في قطاعات الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى قطاعي الأزياء والأثاث.

وقام الوفد أيضاً بتنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على الاستدامة البيئية والمياه وحماية السواحل. وشملت هذه الأنشطة منتدى دولياً حول»تغير المناخ والتحديات التي تواجه الإدارة الساحلية المستدامة«، حيث تم تقديم التقنيات وأفضل الممارسات للتنمية الساحلية المستدامة من قبل الجامعات ومراكز البحوث البوليانية. كما استضاف الحفل توزيع جوائز»الماء من أجل الحياة" التي أطلقتها مؤسسة AQP.

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