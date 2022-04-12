«دبي للاستثمار» تتخارج بنسبة 50% من «إيميكول» في شراكة مع «أكتيس»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت دبي للاستثمار، صفقة للتخارج بنسبة 50٪ من شركة الإمارات ديستريكت كولينج، «إيميكول» مع شركة أكتيس الاستثمارية العالمية والمتخصصة في البنية التحتية المستدامة، وقدرت قيمة شركة «إيميكول» بـ3.7 مليارات درهم (مليار دولار) وقيمة حقوق الملكية 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار).

ويهدف المشروع المشترك إلى دعم استراتيجية إيميكول لأن تصبح واحداً من أبرز المزودين لخدمات تبريد المناطق المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وحضر حفل إبرام الصفقة خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، وعبدالعزيز السركال، رئيس مجلس إدارة إيميكول، وأدريان موكالوف، الشريك الممثل لأكتيس، بحضور ممثلين كبار آخرين من دبي للاستثمار وأكتيس وإيميكول والمال كابيتال التي قامت بدور المستشار المالي الوحيد في الصفقة.

وتعد الصفقة واحدة من أكبر الصفقات في صناعة تبريد المناطق بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وتدعم الطلب المتزايد على هذه الصناعة في المنطقة، ما يعزز من القيمة السوقية لشركة دبي للاستثمار ويؤكد استراتيجيتها الهادفة لخلق شراكات متخصصة ذات عائد استثماري كبير. ويُقدر رأس مال شركة أكتيس، بـ24 مليار دولار.

وقال خالد بن كلبان: سعداء للغاية بعقد هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة القوية نحو تنفيذ نهج حكيم لإدارة الأصول، ما يسهل إعادة التدوير الفعال لرأس المال من أجل الاستثمار المستقبلي. وقد ركزت دبي للاستثمار على إعادة تقييم تكلفة عملياتها، والاستثمار في تطوير المصانع، وتعزيز المعرفة التكنولوجية وإنشاء أصول استراتيجية أضافت قيمة كبيرة لقطاع تبريد المناطق بالدولة. ونحن متفائلون بأن هذا القطاع سينمو أكثر من خلال الشراكة مع أكتيس.

وقال أدريان موكالوف الشريك المُمثل لـ أكتيس: يُسعدنا عقد هذه الصفقة التاريخية مع دبي للاستثمار. ونرى فرصة كبيرة لشركة إيميكول لأن تصبح رائدة إقليمية.

على مدى سنوات، توسعت إيميكول لتصل إلى أكثر من 2200 مبنى في جميع أنحاء الإمارات تتوزع على أكثر من 8 قطاعات تشمل الإسكان والتجزئة والمباني التجارية والفنادق والمدارس والجامعات والمستشفيات والشقق الفندقية والمجمعات السكنية للموظفين في الإمارات. وتقدم الشركة خدمات تبريد المناطق لمجمع دبي للاستثمار، وموتور سيتي، وسبورتس سيتي، وأبتاون مردف، وبلازو فيرساتشي، وداماك هيلز ومردف هيلز، والسوق الليلي في جزر ديرة، ومحطات مترو دبي - خط إكسبو، ومركز المؤتمرات والمعارض في موقع إكسبو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز