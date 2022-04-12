«هيرميس» تنجز خدماتها الاستشارية لصفقة طرح أسهم «ديوا» بقيمة 6.1 مليارات دولار في سوق دبي المالي

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت، اليوم، المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم خدماته الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في سوق دبي المالي، والبالغ قيمته 6.1 مليارات دولار.

ويعد هذا الطرح هو الأكبر من نوعه في أسواق الشرق الأوسط منذ 2019، كما أنه الطرح الأول من نوعه لشركة ذات ملكية عامة في دبي.

وقد قامت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المزود الحصري للمياه والكهرباء بإمارة دبي، بطرح 9 مليارات سهم أو ما يعادل 18% من أسهمها – بسعر 2.48 درهم للسهم – وبقيمة سوقية قدرها 124 مليار درهم، وهو ما يجعلها أكبر الشركات المدرجة بسوق دبي المالي. وقد بدأ التداول على أسهم الشركة اليوم تحت رمز (DEWA UH EQUITY).

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة بدور مدير الطرح الأولي في هذه الصفقة التاريخية في سوق دبي المالي ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، حيث فتحت الصفقة الباب أمام دخول استثمارات دولية ومحلية غير مسبوقة إلى السوق عن طريق قطاع الطاقة الواعد في دبي لأول مرة.

وأضاف فهمي: «نعتقد أن عرض «ديوا» سيعزز النشاط في سوق دبي المالي، كما أن شهية المستثمرين القوية هي شهادة على اهتمام جميع أنواع المستثمرين في سوق دبي المالي وقصة النمو الشاملة في دبي».

وأكد أن عمليات الاكتتاب المرتقبة في الإمارات تتيح فرصاً واعدة ومتنوعة للمستثمرين، مشيراً إلى أن المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن تصبح الإمارات مركزاً إقليمياً جاذباً للمستثمرين على المدى القريب.

وأضاف فهمي أن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعد نجاح صفقة طرح أسهم «أدنوك للحفر» وأسهم «فرتيجلوب» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية وكذلك إتمام الطرح العام لأسهم شركة «أكوا باور» في السوق المالية السعودية (تداول).

هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» هي شركة متكاملة ورائدة عالمياً في مجال المرافق العامة، فهي المزوّد الوحيد لخدمات الكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 ملايين نسمة، إلى جانب ملايين الزوار الذين يقصدونها سنوياً.

وتعد الهيئة محركاً أساسياً لجهود تحول الطاقة في دبي من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وقد أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي 16 محطة فرعية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومنطقة أخرى في عام 2021 وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو عدد سكان الإمارة إلى 5.8 ملايين بحلول عام 2040.

ومع نهاية عام 2021 الذي شهد نمو معدلات الطلب على مصادر الطاقة بنسبة 10٪ تقريباً في دبي، قامت الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات الكهرباء، سواء القائمة أو المكتملة لتصل إلى 9.5 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 2.59 مليار دولار).

وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 70٪ من شركة «إمباور»، وهي أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم من حيث القدرة المتصلة. كما تمتلك الهيئة وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي.

جدير بالذكر أن طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» يأتي في إطار خطط دبي لإتمام الطرح العام الأولي لعشر شركات مملوكة للدولة هذا العام، وذلك ضمن جهودها الرامية لتعزيز وتنويع الأسهم المدرجة بالسوق المالي، حيث تستهدف الوصول بالقيمة السوقية لمؤشر سوق دبي المالي إلى 3 تريليونات درهم (حوالي 816.86 مليار دولار)، وهو ما سيؤدي إلى ترسيخ مبادئ الشفافية فيما يتعلق بمعايير الحوكمة الرشيدة.

يشار إلى أن سوق أبو ظبي للأوراق المالية نجح في إتمام 9 طروحات أولية خلال عام 2021، ومن المتوقع إتمام 13 صفقة أخرى خلال عام 2022، كما احتل مرتبة الصدارة كأفضل الأسواق المالية أداءً على مستوى العالم في 2021.

وقد مثّل عام 2021 علامة فارقة في سجل إنجازات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، حيث نجح القطاع في إتمام مجموعة من أبرز الصفقات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شمل ذلك صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي.

كما قام القطاع بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخُريِف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 144 مليون دولار أمريكي.

وقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 41 صفقة خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليارات دولار، تتنوع ما بين صفقات بأسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين ودمج واستحواذ.

وحصد القطاع نتيجة لذلك عدداً من الجوائز منها جائزة «أفضل بنك استثمار بالأسواق المبتدئة» وجائزة «أفضل مؤسسة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا» من مؤسسة «Global Finance»، وكذلك جائزة «أفضل بنك استثماري في مصر» في استطلاع «Asiamoney»، إلى جانب جائزة «أفضل بنك استثمار في مصر» وجائزة أفضل شركة لإدارة الأسهم في الإمارات تحت رعاية المؤسسة الدولية «EMEA Finance».

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