عمومية «الياه سات» تقر دفع الأرباح على أساس نصف سنوي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» اعتماد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية جميع القرارات المدرجة في جدول أعمال الجلسة، ومن بينها تعديل سياسة توزيع أرباح المجموعة ودفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي، ما يتيح توزيعها في أكتوبر 2022 مع استمرار العمل بهذه السياسة نصف سنوية من تاريخ اعتمادها.

وستوزع «الياه سات» أرباحاً نهائية قدرها 192.7 مليون درهم عن العام المالي 2021 في موعد أقصاه 11 مايو 2022 لجميع المساهمين المسجلين حتى تاريخ 21 أبريل.

وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه سات: نؤكد قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بتوزيع الأرباح كما جاء في الطرح العام. وقد وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نهائية للسنة المالية 2021 بقيمة 192.7 مليون درهم [7.90 فلوس] لكل سهم، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة إلى 385.5 مليون درهم [15.80 فلساً] لكل سهم، ما يجعل الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين في الياه سات من أعلى نسب الأرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما نجدد تأكيدنا خططنا لزيادة الأرباح الموزعة السنوية بنسبة 2٪ على الأقل وتوزيعها على أساس نصف سنوي من أكتوبر 2022.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: كان عام 2021 علامة فارقة بالنسبة للشركة، إذ حققنا فيه إنجازات عديدة ومن أبرزها، الإدراج الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتكليف الياه سات من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء دراسة مفصلة للتقييم والتوصية بتصنيع وإطلاق قمرين صناعيين جديدين بحلول عام 2026، وتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً مع حكومة الإمارات العربية المتحدة تتجاوز قيمتها 2.57 مليار درهم [700 مليون دولار] لخدمات السعة المدارة على القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4»، واتخاذ خطوات مهمة لتعزيز مكانة المجموعة في قطاعات الأعمال الرئيسة بما في ذلك قطاعات الدفاع والنفط والغاز، وتحقيق نمو بنسبة 20٪ في عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الفضائي للأفراد. وقد عزز هذا الأداء التشغيلي القوي نتائجنا المالية للعام الماضي والأداء اللافت في الربع الأخير من عام 2021.

وأضاف: في ضوء فرص النمو المتاحة لقطاع الأقمار الصناعية على المستويين الوطني والدولي، تتمتع الياه سات بوضع جيد يؤهلها لزيادة حصتها من هذه السوق المتنامية. ونتوقع أن نستفيد من مكانتنا الراسخة باحتسابنا المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ نحظى بمجموعة واعدة من الفرص التجارية الجديدة، وخاصة أن نحو 70٪ من الإيرادات المتوقعة لعام 2022 مدرجة بالفعل عبر عقود أبرمت في نهاية عام 2021.

ومع استمرار زخم الأعمال والعمل على تنويع قاعدة عملائنا سنسهم في تنويع عائداتنا وزيادة معدلات الربح للأعوام المقبلة، ما سيشكل أساساً متيناً لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين إذ تعد الأرباح التي يتم توزيعها من أعلى نسب الأرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لكل فرد في فريق العمل ولجميع شركائنا على ما أبدوه من التزام في عام 2021، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح معهم في الأشهر والأعوام المقبلة.

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