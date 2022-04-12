مركز دبي للسلع المتعددة يحقق رقماً قياسياً جديداً باستقطاب 665 شركة جديدة

المصدر: البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، انضمام 665 شركة جديدة إلى منطقته الحرة بدبي خلال الربع الأول من العام 2022، مسجلاً بذلك أفضل أداء له خلال فترة الربع السنوي الأول منذ تأسيسه قبل عشرين عاماً.

ويمثّل هذا الإنجاز القياسي الجديد نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي، وهو أعلى بنسبة 25% من متوسط أداء مركز دبي للسلع المتعددة خلال خمس سنوات. ويؤكد ذلك تنامي مكانة دبي كوجهة دولية رائدة للتجارة وممارسة الأعمال، من خلال تأسيس الشركات والأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة.

في تعليقه على هذه النتائج قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لا يزال المناخ الاقتصادي العالمي يمثل تحدياً، ومع ذلك فإن سمعة دبي كوجهة أعمال رائدة عالمياً أصبحت أكثر قوة من أي وقت مضى، ويحتل مركز دبي للسلع المتعددة مكانةً بارزةً في هذه الجاذبية الدولية. يعتبر تسجيل 665 شركة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 رقماً قياسياً آخر لمركز دبي للسلع المتعددة، يسهم في إبراز الإمكانات الهائلة المتوفرة عند الانضمام إلى منطقتنا الحرة في دبي. وبالنظر إلى المستقبل، سنحافظ على هذا الزخم ونمضي إلى أبعد من ذلك وبشكل أسرع لجذب أكثر الشركات طموحاً في العالم لاستكشاف طرق تأسيس وممارسة الأعمال في دبي. وبعد النجاح الباهر الذي حققه معرض إكسبو 2020 دبي، فإن الأوقات الحالية هي أوقات مثيرة لإمارة دبي، وسيواصل مركز دبي للسلع المتعددة الترويج للإمكانيات التجارية الهائلة التي تمثلها دبي".

وبرزت كل من الصين والهند كأسواق كبرى ذات أهمية متزايدة لمركز دبي للسلع المتعددة، إذ حققت كل منهما نمواً ملموساً في السنوات الأخيرة من حيث عدد الشركات المنضمة للمركز. وبينما بقيت الهند في صدارة أكبر أسواق المركز، فقد شهدت المنطقة الحرة ارتفاعاً قدره 34% في عمليات تسجيل الشركات الصينية الجديدة خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجّلت الأسواق الرئيسية للمركز، مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، أداءً قوياً مقارنةً بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، كما شهد المركز زيادة بنسبة 34% في تأسيس أعمال الشركات الصينية في دبي خلال الربع الأول مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي هذا الإقبال المتزايد من جانب الشركات الصينية تتويجاً لحملات المركز الترويجية بلغة الماندرين في جميع أنحاء البلاد طوال العام، هذا بالإضافة إلى مكتبه التمثيلي في مدينة شينتشين بالصين.

وعلى الصعيد ذاته، لعبت الحملات الترويجية وبرامج التواصل المتخصصة مع أسواق مثل إسرائيل وتركيا دوراً ملموساً في تحقيق نمو فصلي كبير في معدل استقطاب الشركات الجديدة للانضمام للمركز خلال الأشهر الثلاثة من العام بواقع 350% من إسرائيل و100% من تركيا بالمقارنة مع العام السابق. كما يشهد مركز دبي للسلع المتعددة في الوقت ذاته اهتماماً من أسواق جديدة من المركز التجارية الناشئة، مثل إندونيسيا وفيتنام.

وفي أعقاب إطلاق مركز الكريبتو، شهد مركز دبي للسلع المتعددة ارتفاعاً في عدد شركات الكريبتو والبلوك تشين التي انضمت إلى منطقته الحرة، حيث استأثرت شركات الكريبتو بنسبة 16% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة للمركز في الربع الأول من العام 2022.

ويأتي تحقيق هذا الأداء القياسي للمركز خلال الربع الأول بعد تسجيله أفضل أداء سنوي له في عام 2021، والذي استقطب خلاله 2,485 شركة ليتجاوز عدد الشركات الأعضاء المسجلة في المركز حاجز الـ 20 ألف شركة. ويشير هذا الأداء القوي إلى القيمة البارزة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة لكافة الشركات التي تتطلع إلى التوسع دولياً والاستفادة من فرص التجارة العالمية انطلاقاً من دبي.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية تسجيل الشركات لدى مركز دبي للسلع المتعددة عبر زيارة الرابط التالي: www.dmcc.ae/free-zone/set-up-a-new-company.

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