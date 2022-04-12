19.5 مليار درهم مكاسب «ديوا» في أول يوم تداول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ربح رأس المال السوقي لسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» نحو 19.5 مليار درهم في ختام أولي تداولاته بسوق دبي المالي وسط إقبال كبير على السهم في مؤشر على جاذبيته الاستثمارية.

ووفق حسابات «البيان»، استناداً إلى بيانات موقع سوق دبي المالي وصل رأس المال السوقي لسهم «ديوا» إلى نحو 143.5 مليار درهم في ختام جلسة أمس، مقارنة بقيمته السوقية قبل الإدراج والبالغة 124 مليار درهم.

ومع إدراج «ديوا» ارتفعت رسملة سوق دبي المالي بنهاية جلسة اليوم إلى قرابة 583 مليار درهم، ويعد «ديوا» أكبر سهم مدرج في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية.

وأغلق سهم «ديوا» مرتفعاً بنسبة 15.72% ليغلق عند 2.87 درهم وسط سيولة قوية تجاوزت 1.3 مليار درهم بعد تداول 447.9 مليون سهم من خلال 9489 صفقة.

واستحوذ سهم «ديوا» على نحو 73% من سيولة سوق دبي المالي البالغة 1.78 مليار درهم.

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