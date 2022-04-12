«الإمارات لصيانة المركبات الفارهة» تحصل على شهادة مطابقة من فئة 5 نجوم

المصدر: دبي - البيان

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حصلت وحدة الإمارات لصيانة المركبات الفارهة «إميريتس موتو» التابعة لمواصلات الإمارات، على شهادة مطابقة من فئة 5 نجوم من قطاع المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وبذلك أصبحت الوحدة أول ورشة لخدمات السيارات مملوكة للحكومة، والتي تخدم العملاء مباشرة «B2C» تنال هذه الشهادة، وثاني ورشة لمواصلات الإمارات تنال التقييم بعد أن كان مركز الإمارات لخدمات السيارات من بين الأوائل في الدولة الذين حصلوا على الشهادة في العام 2020.

وأعربت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، عن سعادتها بمنح الشهادة لوحدة «إميريتس موتو»، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة نحو تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية للشركة، ألا وهو توسيع أعمالها لتشمل قطاعات العملاء الأفراد، وقالت: إن مواصلات الإمارات حريصة على الاستفادة من كل خبراتها المتوسعة في خدمات السيارات لتقديم أفضل المعايير وتجاوز توقعات عملائها، من الشركات والأفراد.

وأضافت توكل: يعتبر منح شهادة المطابقة مؤشراً واضحاً على أن الشركة تخطو في الاتجاه الصحيح لتحقيق خططها الهادفة للتنويع والتوسع في جميع خدماتها الرئيسية، مما سيسهم في تزويد سائقي السيارات بخيارات أوسع من خلال توفير خدمات الصيانة والإصلاح بأعلى جودة.

وقال عبد الحميد سبع، الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في مواصلات الإمارات: يعتبر منح الشهادة إقراراً واضحاً من قبل قطاع المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن وحدة «إميريتس موتو» تلبي جميع معايير الجودة لخدمة وإسعاد عملائها.

وأضاف: هذه مجرد خطوة أخرى نحو تقديم خيارات أوسع لسائقي السيارات في الإمارات العربية المتحدة مع خدمات عالية الجودة.

ويذكر أنه تم تقديم شهادات المطابقة لمقدمي خدمات السيارات لأول مرة في أوائل عام 2020 من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «ESMA»، والتي تم دمجها لاحقاً تحت هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتم استحداث الشهادة وفقاً للنظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، والذي يهدف إلى إنشاء إطار منظم وعملي وموحد لتقييم ومراقبة جودة ورش إصلاح المركبات في الدولة لضمان الوصول العادل إلى الخدمة لجميع ملاك المركبات.

وتمكنت وحدة «إميريتس موتو» منذ إطلاقها في يوليو 2016؛ من لعب دور مهم في قطاع صيانة المركبات الفاخرة والرياضية في الدولة. وتمتلك الوحدة قدرة استيعابية لخدمة أكثر من 100 مركبة فاخرة في اليوم، عبر مرافقها الحديثة التي تمتد على مساحة تزيد على 182 ألف قدم مربع في موقعها في دبي، و34 ألف قدم مربع في موقعها في الشارقة.

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