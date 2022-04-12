«ديوا» يجتذب سيولة بمليار درهم خلال 3 ساعات تداول

المصدر: دبي – رامي سميح

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اجتذب سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» سيولة بقيمة تجاوزت المليار درهم في أول 3 ساعات من بدء التداول عليه في سوق دبي المالي، في مؤشر على جاذبية السهم والإقبال الكبير من قبل المستثمرين.

وبحلول الساعة (13:00 بتوقيت دبي)، ارتفع السهم بنسبة 15.72% أو ما يعادل 39 فلساً ليصل إلى مستوى 2.89 درهم مقارنة بسعر بعد التداول على أكثر من 341 مليون سهم من خلال 7050 صفقة.

وعلي وقع النشاط والزخم الكبير على سهم «ديوا»، ارتفعت السيولة في سوق دبي المالي إلى أكثر من 1.35 مليار درهم بعد تداول 473 مليون سهم من خلال 11947 صفقة.

وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، إن بدء التداول على سهم «ديو» يمثل مرحلة جديدة لسوق دبي وإضافة نوعية مهمة للقيمة السوقية وقيم التداولات، فضلا عن كونها شركة رصينة ذات تاريخ مشرف وأرباح جيدة إضافة إلى تعهد الهيئة بتوزيعات أرباح مستقبلية للمساهمين.

وأشار الطه، إلى أن إدراج «ديو» اليوم فتح شهية التداول على السهم ورفع قيمة التداولات، مشيراً إلى أن النجاح الكبير لهذا الطرح سيسهم بشكل كبير في زيادة عمق سوق دبي المالي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

وشهد سوق دبي المالي مع بداية جلسة اليوم قرع جرس إدراج سهم «ديوا» والذي يعد أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في الإمارات والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022.

ويعد «ديوا» الإدراج الأول في سوق دبي المالي من بين 10 شركات حكومية وشبه حكومية من المقرر إدراجها تباعاً من بينها «سالك» و«تيكوم» و«إمباور» في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه ومضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

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