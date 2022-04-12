الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: نجاح إدراج «ديوا» يفتح الباب لمزيد من الطروحات الجديدة

المصدر: دبي – رامي سميح

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قال حامد أحمد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، إن النجاح الكبير لإدراج سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» يفتح الباب أمام المزيد من الطروحات الجديدة سواء لشركات حكومية أو خاصة.

وأضاف حامد في تصريحات متلفزة اليوم على هامش حفل قرع جرس التداول على أسهم «ديوا» في سوق دبي المالي، أن إدراج «ديوا» يعطي زخماً كبيراً للشركات المقبلة للأدراج في سوق دبي المالي سواء كانت التسعة شركات المتبقية من بين الـ 10 شركات الحكومية والشبه حكومية المعلنة سابقاً ضمن برنامج الإدراجات الحكومي أو الشركات الخاصة.

وتوقع حامد علي عدد قياسي من ناحية الإدراجات الجديدة في أسواق دبي المالية خلال الفترة المقبلة تشمل الأسهم والصكوك والسندات، مؤكداً أن سوق دبي المالي لديه جاهزية لاستقبال أي عدد من الطروحات الجديدة سواء كانت الـ 10 شركات المعلنة أو أكثر من ذلك.

وحول مواعيد الإدراجات الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أن الجدول الزمني لإدراج أي شركة يتعلق بالشركة من خلال قرار تتخذه إدارة الشركة يتم خلاله تحديد موعد الإدراج.

وأوضح حامد علي أن الأسواق بها سيولة كبيرة وهو ما لاحظناه من خلال التغطية الكبيرة لطرح «ديوا» ولذلك نتوقع تحمل السوق للمزيد من الاكتتابات الأولية وتغطيتها.

وأشار إلى أن سوق دبي المالي أطلق العديد من المبادرات من بينها مبادرة لدعم وتحفيز إدراج الشركات الخاصة بحيث يتحمل السوق جزء من تكاليف الإدراج للشركات الخاصة في القطاعات الغير ممثلة في الأسواق.

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