أدنوك للإمداد والخدمات تستحوذ على سفينتين جديدتين لشحن الغاز الطبيعي المسال

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اليوم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ وأكبر شركة خدمات لوجستية متكاملة في المنطقة، عن توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال بحجم 175 ألف متر مكعب، على أن تنضما إلى أسطولها في عام 2025، حيث يأتي عقد شراء السفينتين كجزء من استراتيجية أدنوك للإمداد والخدمات للنمو والتوسع وتعزيز مكانتها كشركة شحن بحري رائدة في الدولة.

وستكون السفينتان عاملين أساسيين في تحقيق استراتيجية أدنوك لعام 2030، كما ستدعمان نمو أعمال الشركة الحالية في مجال الغاز الطبيعي المسال وطموحاتها لتنمية طاقتها الإنتاجية منه، وسيتم بناء السفينتين في حوض جيانغ نان لبناء السفن في الصين.

وشهد عام 2020 تدشين شركة أدنوك للإمداد والخدمات برامج النمو الإستراتيجي لزيادة عدد سفنها وتنويع أسطول الشحن البحري وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائها، لدعم وتمكين نمو الطاقة الإنتاجية لأدنوك وتوسيع عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وتمتلك أدنوك للإمداد والخدمات وتشغل أكبر أسطول من سفن الشحن والقوارب وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط، ويقوم أسطولها التجاري بنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والبضائع السائبة الجافة والحاويات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من خلال السفن المملوكة لها والمؤجرة.

و قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي أدنوك للإمداد والخدمات - بهذه المناسبة - : "سيكون توسيع أسطولنا عاملاً رئيسياً لنمو أدنوك للإمداد والخدمات. كما نقوم من خلال هذا الاستحواذ بالاستعداد لتلبية الاحتياجات المستقبلية من خلال سفن متطورة ومستدامة، وقادرة على خدمة عملائنا على مدار الخمسة وعشرين عامًا القادمة، كما يعزز هذا الاستحواذ من شراكتنا المتنامية مع حوض بناء السفن في جيانغ نان".

من جهته قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في جيانغ نان: " فخورون بتوطيد علاقتنا مع شركة أدنوك للإمداد والخدمات. ويعد التعاقد على بناء السفينتين الجديدتين علامة فارقة جديدة في المحفظة الإستراتيجية لحوض بناء السفن في جيانغ نان، ونحن ملتزمون بتسليم هذه السفن في الموعد المحدد، وبمقاييس عالية وضمان أعلى مستوى ممكن من رضا العملاء".

وتعد سفينتا الغاز الطبيعي المسال الجديدتان، التي تبلغ سعة كل منها 175 ألف متر مكعب، أكبر بكثير من سفن الغاز الطبيعي المسال في أسطول أدنوك الحالي، حيث تبلغ سعة كل سفينة فيه 137ألف متر مكعب. وستحمل كل سفينة من السفينتين الجديدتين ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل 45 ألف منزل لمدة عام حيث يسمح الاستحواذ على سفن أكبر وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بتلبية طلب العملاء المتزايد مع تحسين البصمة البيئية لأسطولها.

وتعمل التقنية الحديثة لمحركي السفينتين الجديدتين على خفض الانبعاثات /ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت/، كما أن احتواء السفينتين على نظام تزييت الهواء المبتكر يقلل من استهلاك الوقود بنسبة 10% كحد أدنى. علاوة على ذلك؛ تتميز السفينتان بأنظمة إعادة التأهيل الجزئي التي تسمح بمزيد من تقليل الانبعاثات والحفاظ على الحمولة.

وكلفت أدنوك للإمداد والخدمات، حوض جيانغ نان لبناء السفن في عام 2020 ببناء خمس ناقلات غاز عملاقة لشركة إيه دبليو للملاحة، والتي تم تأسيسها بموجب اتفاقية الشراكة بين شركة أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية.

وشهدت الـ 24 شهرًا الماضية، استحواذ أدنوك للإمداد والخدمات على 16 سفينة للمياه العميقة، بما في ذلك ثماني ناقلات غاز عملاقة في عام 2021، أضافت سعة شحن تبلغ 16 مليون برميل للشركة، وست ناقلات منتجات، مما أدى لتوسع سعة الشحن لأسطول ناقلات المنتجات التابع لأدنوك للإمداد والخدمات إلى أكثر من مليون طن متري، هذا بالإضافة إلى خمس ناقلات غاز عملاقة لشركة إيه دبليو للملاحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز