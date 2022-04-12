«ديوا» يُحلق فوق 3 دراهم بسيولة تجاوزت نصف مليار درهم

المصدر: دبي – رامي سميح

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صعد سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بأكثر من 20% متجاوزاً حاجز 3 دراهم وذلك خلال الدقائق الأولى من بدء تداوله في سوق دبي المالي كثاني أكبر إدراج في تاريخ الشرق الأوسط بعد «أرامكو» السعودية.

ونشطت التداولات على السهم بنحو ملحوظ متجاوزة حاجز النصف مليار درهم بعد التداول على أكثر من 167 مليون سهم، متصدراً بذلك قائمة الأنشط في سوق دبي من حيث قيم وأحجام التداولات.

وشهد سوق دبي المالي مع بداية جلسة اليوم قرع جرس إدراج سهم «ديوا» والذي يعد أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في الإمارات والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022.

ويعد «ديوا» الإدراج الأول في سوق دبي المالي من بين 10 شركات حكومية وشبه حكومية من المقرر إدراجها تباعاً في السوق من بينها «سالك» و«تيكوم» و«إمباور» في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه ومضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

ووصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» إلى أرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وبلغت قيمة الشركة السوقية نحو 124 مليار درهم.

وبناءً على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين، حددت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، سعر الطرح النهائي بقيمة 2.48 درهم للسهم. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح 9 مليارات سهم عادي، ما يمثّل 18% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة، ما يضمن تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لصالح المساهم البائع عقب التسوية.

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