37 ملياراً مكاسب الأسهم تفاؤلاً بإدراج «ديوا»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قياسية في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 37 مليار درهم، مع تفاؤل المستثمرين بإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وهو ما دفع سوق دبي للتحليق لأعلى مستوياته في 4 سنوات ونصف، فيما واصل سوق أبوظبي تحطيم الأرقام، مسجلاً مستوى تاريخياً جديداً. وصعد سوق دبي بنسبة 1.3 %، ليغلق عند 3587.68 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر 2017، بدعم رئيس من مكاسب أسهم العقار والنقل والبنوك والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 0.7 %، ليصل إلي 10166.6 نقطة، مع نمو أسهم العقار والمالية والاتصالات.

وقال وسطاء في السوق لــــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق تشهد حالة من النشاط، مع تحسن شهية المستثمرين ومعنوياتهم، في ظل العديد من المحفزات الإيجابية، من بينها إدراج «ديوا»، بالإضافة إلى النمو القوي للاقتصاد الوطني في العام الماضي، والتفاؤل باستمرار النمو خلال السنوات القادمة، فضلاً عن التوقعات بنتائج قوية للشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الجاري.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.75 مليار درهم، منها 1.9 مليار في أبوظبي، و848.9 مليون في دبي، وجرى التداول على 766.3 مليون سهم، موزعة بواقع 375.6 مليوناً في أبوظبي، و390.7 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 23232 صفقة. ووصلت رسملة السوقين إلى ما يربو على 2.36 تريليون درهم، منها 1.92 تريليون لسوق أبوظبي، و440.7 مليار درهم لسوق دبي.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار 1.7 %، مع نمو «إعمار العقارية» 1.65 %، و«ديار» 3.19 %، و«إعمار للتطوير» 1.53%، و«الاتحاد العقارية» 4.03 %، وصعد قطاع البنوك 1 %، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.37 %، و«دبي الإسلامي» 0.48 %، و«أملاك» 0.91 %.

وزاد قطاع النقل 5.8 %، بعد ارتفاع «العربية للطيران» 8.98 %، و«أرامكس» 1.06 %، و«الخليج للملاحة» 4.86 %، ونزل قطاع الاستثمار 0.16 %، مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.39 %، و«شعاع كابيتال» 0.77 %، فيما صعد «سوق دبي المالي» 0.35 %. تصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 402.4 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 170.8 مليون درهم، ثم «ديار» 70.2 مليون درهم، وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.4 %، فيما كان «السلام السودان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.36 %، واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 62.9 مليون درهم، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق العاصمة، ارتفاع أسهم القطاع المالي، يتصدرها «أبوظبي الأول» 0.17 %، و«أبوظبي التجاري» 0.56 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.23 %، و«ملتيبلاي» 2.37 %، و«العالمية القابضة» 2.58 %، وزاد قطاع العقار مع صعود «الدار» 3.4 %.وصعد قطاع الاتصالات، مع ارتفاع «اتصالات» 0.16 %، و«الياه سات» 0.72 %، وعلى صعيد قطاع الطاقة، ارتفاع «طاقة» 14.4 %، بينما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.24 %، واستقر «أدنوك للحفر» و«دانة غاز».

وتصدر «الدار» النشاط جاذباً 357.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 355.8 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 342.5 مليون درهم، وحقق «طاقة»، أكبر ارتفاع، فيما كانت «أسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً، بنسبة 9.41 %.

الاستثمار المؤسسي

مالت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 207.2 ملايين درهم، منها 16 مليوناً في دبي، و191.1 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 207.2 ملايين درهم، موزعة بواقع 16 مليوناً في دبي، و191.1 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

* رفضت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف، المصادقة على مقترحات مجلس الإدارة، بشأن توزيع أسهم منحة بنسبة 6 % من رأس المال على المساهمين، فيما وافقت على إصدار ضمان بنكي لطرف ذي علاقة بنسبة تزيد على 5 % من رأس المال، بقيمة 10 ملايين درهم.

* أعلنت شركة «كيو القابضة»، تقديم عرض للاستحواذ على شركة «ريم للاستثمار»، من خلال عملية تبادل أسهم، بموجبها تستحوذ «كيو» على أسهم مساهمي «ريم»، مقابل إصدار أسهم لهم في «كيو»، على أن يخضع هذا الاستحواذ لموافقة الجمعية العمومية للشركتين، وكذلك موافقة الجهات التنظيمية.

* تعقد شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، اجتماع الجمعية العمومية في 30 أبريل الجاري، للنظر في مناقشة واعتماد الميزانية العمومية.

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