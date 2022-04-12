شبكة «إمباور» تنمو 33.2 % إلى 369 كيلومتراً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن تجاوز إجمالي طول شبكتها من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 369 كيلومتراً بنمو تجاوز 33.2% في الأعوام 2018-2021.

وأوضحت المؤسسة أن التوسع في شبكة أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق يعود لدخول مشاريع جديدة في محفظة مشروعاتها في 2021، وأبرزها مرسى العرب وتوسعات مدينة دبي الطبية ومجمع دبي لاند السكني وشبكة الخليج التجاري وشبكة مركز دبي المالي العالمي لنقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق لمشروع وصل 1.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن توسعات المؤسسة في شبكاتها لنقل طاقة تبريد المناطق تأتي في سياق الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة من جهة ومن جهة أخرى ترجمة لحقيقة جهود «إمباور» في تطوير بنية تحتية تتلاءم مع تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة في دبي.

لافتاً إلى ارتفاع التوسعات العمرانية المتواصلة التي تشهدها دبي، ومؤكداً في الوقت نفسه أن «عمليات توسيع الشبكة تتم باستخدام أحدث التقنيات، التي تساعد في عملية التوصيل من دون انقطاع الخدمة عن المتعاملين».

وأضاف، نحرص دائماً في «إمباور» على تطوير البنية التحتية، واستخدام أحدث التكنولوجيا في ذلك؛ لتحقيق أقصى استفادة من خدمات تبريد المناطق الموافقة لأحدث المعايير.

مشيراً إلى أن من بين الاستراتيجيات الداعمة لهذا التوجه، والتي أسهمت في تنفيذها «إمباور»، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة المحلي الإجمالي إلى 50%، والخطة الوطنية لتغير المناخ 2017-2050».

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