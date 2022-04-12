1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 403 مبايعات بقيمة 1.12 مليار درهم منها 58 مبايعة للأراضي بقيمة 360.89 مليون درهم و345 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 759.06 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة اليفره 3، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 60 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة اليفره 1 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 414.07 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 203.25 ملايين درهم، و71 رهن فلل وشقق بقيمة 210.82 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 73 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 18.32 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم.

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