دبي للاستثمار توزع 12 % أرباحاً نقدية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دبي للاستثمار» عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وتمت الموافقة على القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الـ26 للشركة في 11 أبريل 2022.

وأعلنت المجموعة عن توزيع أرباح على مساهمي الشركة التي حققت أرباحاً بقيمة 619.49 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ347.55 مليون درهم في عام 2020.

وأكد عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار، خلال اجتماع الجمعية العمومية، أن المجموعة ستواصل اتباع نهج حكيم ومدروس في إدارة محفظتها المتنوعة بهدف تعزيز الاستثمار في الأصول الناضجة والحفاظ على السيولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز