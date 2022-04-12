«رايت فارم» الإماراتية تجمع 2.8 مليون دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

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قالت شركة التكنولوجيا الزراعية الإماراتية «رايت فارم»، أمس، إنها جمعت 2.8 مليون دولار من مستثمرين، منهم منصة المشاريع التابعة لشركة القابضة «إيه.دي.كيو» الاستثمارية في أبوظبي.

وتعد شركة «رايت فارم»، منصة رقمية لربط الأعمال التجارية، وهي توفر المنتجات الطازجة من المزارع المحلية والدولية لقطاع الأغذية والتجزئة.

وقالت «رايت فارم» في بيان لها، إن جولة التمويل كانت بقيادة «دسربت إيه.دي»، منصة دعم المشاريع الخاصة بالقابضة «إيه.دي.كيو»، وشركة «إنهانس فنتشرز» المتخصصة في بناء المشاريع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا. وذكرت الشركة أن العائدات سوف تستخدم لدعم تطوير التكنولوجيا، وخطط النمو الخاصة بالشركة.

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