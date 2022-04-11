أول صالة لمركز تأسيس الأعمال المرقمنة بالكامل في دبي

المصدر: دبي - البيان

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في إطار الاهتمام بالمستقبل تنطلق استراتيجية دبي للمعاملات الخالية تماماً من الورق والتحول الرقمي الذي تصوره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نحو بدايات مستقبلية.

ويسر مركز الخدمات الحكومية المتميز والمتعدد الأوجه في دبي افتتاح مكتبه الخالي من الأوراق والمرقمن بالكامل وفتحه للمقيمين والمغتربين في القصيص بإمارة دبي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، حيث تتحول جهات التزويد بالخدمة الخاصة والحكومية بالكامل إلى نظام رقمي لا حاجة فيه للورق في تقديم خدماتها كاملة.

هذا ويعتزم المركز تقديم أفضل التقنيات المتاحة وذلك بتوفير خدمات ممتازة عالية الجودة للعملاء مما يجعلها في متناول الجميع توفيراً للوقت وتجنباً للمتاعب.

وعلى مر السنين نجح المركز وصارت له الريادة في فتح آفاق جديدة أدت إلى ظهور الابتكارات والمهنية في قطاع العلاقات العامة الحكومي. وفي إطار ذلك يتيح المركز قبول المدفوعات المشفرة لمعظم المعاملات الحكومية.

وبقيادة عمالة محترفة من أكثر من 20 دولة تتمتع بالكفاءة في أكثر من 30 لغة صار للمركز السبق في فهم معنى النزاهة والتنوع.

وقد منح للرئيس التنفيذي إقبال ماركوني وهو ضابط سابق في البحرية التجارية والعقل المدبر والعماد الأساسي للمركز حق الحصول على التأشيرة الذهبية الأولى والوحيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع إعداد الأعمال. وتعلن إدارة المركز عن افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة مرقمنة بالكامل وخالية من الورق بنهاية هذا العام.

ويعرب فريق العمل بالمركز عن تقبّله للابتكارات والأفكار الرائدة التي يطرحها قادة الدولة باستمرار من أجل شعبهم والتزامه بتطبيقها.

وأما في مجال توجيه الصناعة، فالمركز الآن له الريادة كذلك ويفي بمتطلبات هدف الاستدامة والرقمنة الكاملة والمدينة الخالية من الورق على النحو الذي تصوره القادة وهم جميعاً على استعداد لبدء هذه المبادرة.

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