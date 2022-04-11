إكسبو الشارقة يقدم لزواره مفاجآت رمضانية في معرض «ليالي رمضان»

المصدر: الشارقة - البيان

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يترقب مركز إكسبو الشارقة توافد الآلاف من الزوار على معرض «ليالي رمضان 2022» الوجهة المثالية الأبرز للتسوق والترفيه الذي تنطلق فعالياته غداً (الثلاثاء)، وتستمر حتى 26 أبريل الجاري، حيث سيكون بانتظار سكان إمارة الشارقة وزوارها 15 يوماً من الأجواء الرمضانية الممتعة والمفاجآت المذهلة في عالم التسوق بما سيتضمنه من تخفيضات تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات التي سيقدمها أكثر من 200 عارض من كبار تجار التجزئة ونحو 25 علامة تجارية عالمية.

وتتألق فعاليات الحدث الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالعديد من العروض الجذابة والبرامج الثقافية والفنية والتوعية الدينية والصحية والأنشطة الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة، كما سيتضمن المعرض عدداً من القاعات المتميزة، من ضمنها ركن الإفطار الذي سيقدم تجارب المأكولات الشهية المحلية والعربية والعالمية، إلى جانب قرية التراث التي ستحفل بعرض لمنتجات تضم أنواعاً من الملابس الشعبية والأدوات والمشغولات اليدوية والبخور والمشروبات والأطباق الشعبية والرمضانية، فيما سيقدم ركن الأطفال عدداً كبيراً من الألعاب الترفيهية للأطفال التي تم اختيارها بعناية مع مراعاة عوامل السلامة.

جوائز

كما تتنوع تجارب التسوّق في معرض ليالي رمضان ليقدم للجمهور العديد من المفاجآت مع فرصة المشاركة في السحوبات على جوائز قيمة وسيارة سوزوكي جيمني فاخرة، حيث سيكون الدخول في السحب متاحاً أمام كافة المتسوقين الذين ينفقون ما قيمته 200 درهم وما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض، إلى جانب الفوز بقسائم شرائية والعديد من الهدايا من خلال المسابقات التي سينظمها المركز.

علامات

وتتميز نسخة المعرض هذا العام بمشاركة واسعة من أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة في المعرض، التي تضم نخبة من أشهر العلامات التجارية في العالم، ومن أبرزها، «براند بازار، وناين ويست، وناتشيراليزر، وهاش بوبيز، وبيبي شوب، وكيابي، وتومس، وأكس بيرس ون، وشركة المندوس التجارية، وهوم ستايل»، وعلامات تجارية أخرى عديدة ستقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات التسوق والترفيه للزوار، حيث يمكن للجميع الاستفادة من التخفيضات على مجموعة متنوعة وكبيرة من السلع المعروضة في المركز.

منتجات

وسيشهد معرض «ليالي رمضان» عرضاً لتشكيلة واسعة من المنتجات والسلع على مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع تضمن تلبية كافة مستلزمات زوار المركز خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد، ومن ضمنها العطور، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الصحية، والأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية، والأثاث والديكورات الداخلية، والمنسوجات والأزياء، والملابس والمعدات الرياضية، والقرطاسية، والمواد الغذائية، والزهور الطبيعية والاصطناعية، وألعاب الأطفال، والمجوهرات بأنواعها وغيرها الكثير مما ستحفل به أجنحة المعرض.

وسيفتح معرض «ليالي رمضان» أبوابه للزوار من الساعة 5:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحاً طيلة أيام الشهر الفضيل، كما تتوفر مواقف مجانية للجميع في محيط مركز إكسبو الشارقة.

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