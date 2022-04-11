«الشارقة لتنمية الصادرات» يروج للمنتجات المحلية في كبرى الأسواق العالمية

المصدر: الشارقة - البيان

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سجّل مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركة ناجحة في معرض «ألمنتاريا العالمي للأغذية والمشروبات»، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في مدينة برشلونة الإسبانية، وشهد مشاركة أكثر من 3000 شركة واستقطب ما يزيد على 100 ألف زائر من مختلف دول العالم.

وجاءت مشاركة مركز الشارقة لتنمية الصادرات في المعرض بوفد مثّله سلطان آل علي، تنفيذي أول خدمة المصدرين وإدارة الأسواق في المركز، ضم عدداً من ممثلي الشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة، من خلال منصة سلطت الضوء على المنتجات المحلية والترويج لها في كبرى الأسواق العالمية لتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق قنوات تصديرية جديدة.

مشاركة مثمرة

وأكد علي الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن مشاركة المركز في هذا الحدث العالمي كانت مثمرة جداً، حيث شهدت منصة المركز العديد من اللقاءات والاجتماعات الرسمية مع المشاركين وزوار المعرض، التي تم خلالها استعراض فرص النمو التي توفرها إمارة الشارقة في قطاع الأغذية والمشروبات بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة، فضلاً عن مزايا الاستثمار في المناطق الحرة التي تضم كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى المنطقة، نظراً للتسهيلات الإدارية واللوجستية المقدمة للمستثمرين الأجانب التي تسهل عملية دخولهم وإطلاق أعمالهم والوصول إلى الأسواق الإقليمية.

تعزيز المشاركة

من جانبه أشار سلطان آل علي إلى أن غرفة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، تحرص دوماً على تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال المحلي والمستثمرين في الشارقة في كبرى الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بغرض إطلاعهم على آخر المستجدات العالمية في مختلف القطاعات وتعريفهم باحتياجات الأسواق الأخرى، بما يسهم في توسعة الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دولياً وتعزيز تنافسية شركات القطاع الخاص في الإمارة والاتصال بشكل فاعل مع نظرائهم على المستوى العالمي.

فتح أسواق جديدة

وأكد عدد من ممثلي الشركات الإماراتية التي شاركت ضمن منصة المركز أهمية المشاركة ونتائجها، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي وسعيها الدائم لفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية، وتقديم الدعم اللازم لهم للترويج لمنتجاتهم وإيجاد الفرص الكفيلة بتنمية أعمالهم محلياً وإقليمياً.

ويحرص مركز الشارقة لتنمية الصادرات بدعم من غرفة الشارقة على ترويج الصادرات للمنشآت الوطنية عبر المعارض المتخصصة من خلال خطة سنوية لمشاركة الأعضاء في مختلف المعارض المحلية والدولية التي من شأنها أن تكون منصة مناسبة لترويج المنتجات الإماراتية وإبراز جودتها.

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