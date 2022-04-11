«ديليكتيا» تفوز بلقب أفضل شركة أغذية عن فئتي الابتكار والتنافسية في السوق

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «ديليكتيا»، الشركة المبتكرة في قطاع الأغذية الشرق أوسطية والوجبات المطهوة بالكامل والمجمدة والجاهزة، عن فوزها بالجائزة الماسية ولقب أفضل شركة، تكريماً لجهودها في مجال الابتكار والتنافسية العالية التي جعلتها من أنجح العلامات التجارية خلال زمن قياسي من انطلاقها.

ووقع اختيار اللجنة العالمية على شركة «ديليكتيا» بفضل سمعتها وإبداعها وأسسها وتوقعاتها المالية الإيجابية، فضلاً عن مزاياها التنافسية وريادتها القوية في السوق. وتسلّم زياد بشناق وفيصل المجالي، الشريكان الإداريان في «ديليكتيا»، الجائزة من لجنة مؤتمر «Food 2.0»، الذي أقيم في دبي.

ويجمع مؤتمر «Food 2.0» العالمي قادة قطاع الأغذية والمشروبات خلال فعالياته الممتدة على مدار ثلاثة أيام، إذ يُعد واحداً من أكثر الفعاليات المرموقة في القطاع، ويشكل ملتقى للخبراء الدوليين لمناقشة أحدث التوجهات والفرص المتاحة واستكشاف سبل التعاون الممكنة. وشملت اللجنة نخبة من خبراء قطاع الأغذية والمشروبات والتغذية والسلامة الغذائية، ووقع اختيارهم على شركة «ديليكتيا» بفضل ريادتها القوية وجهودها المميزة في مجال الابتكار في القطاع.

وتركز «ديليكتيا» على تقديم أطباق شرق أوسطية صحية تلبي أذواق العملاء دون أي إضافات أو مواد حافظة لضمان جودة المنتج وسلامته الغذائية، حيث يمكن تخزين الوجبات مع المحافظة على قيمتها الغذائية بالكامل بفضل اعتماد الشركة على تقنيات التجميد السريع في معالجة منتجاتها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال زياد بشناق، الشريك الإداري في «ديليكتيا»: «يؤكد التكريم الذي حصلنا عليه خلال مؤتمر «Food 2.0»، الذي يعد الفعالية الأهم للاحتفاء بالابتكار في قطاع الأغذية، الدور الرئيسي الذي نؤديه في السوق والقيمة الكبيرة التي تقدمها منتجاتنا المبتكرة لعملائنا، وهو خير دليل على التزامنا بنهج الابتكار وضمان تميز جميع جوانب عملياتنا بأعلى معايير الجودة والنظافة. ونستخدم في «ديليكتيا» تقنيات التجميد السريع التي تحافظ على الجودة وتتيح للمستهلكين أغذية صحية، وتسهم في تحقيق أهداف المنطقة في الحد من الهدر الغذائي. ونحرص على تصنيع منتجاتنا بالاعتماد على وصفات تقليدية موثوقة تلبي أذواق العملاء من عشاق الوجبات المنزلية. ونواصل الاستثمار لإطلاق منتجات جديدة وتقنيات مبتكرة ترتقي بالقطاع».

وتتميز «ديليكتيا» بتنافسيتها العالية في السوق وما تقدمه من إبداع وجودة في منتجاتها التي شهدت إقبالاً كبيراً من العملاء خلال وقت قياسي نسبياً، منذ انطلاق الشركة في سبتمبر 2021.

وتحرص الشركة على انتقاء وصفاتها بمنتهى العناية وإعدادها اعتماداً على أفضل الوصفات التقليدية من جميع أنحاء الشرق الأوسط، إذ دأب مؤسسو الشركة طيلة أربع سنوات على إجراء أبحاث مكثفة قاموا خلالها بتجربة العديد من وصفات الأطباق التقليدية لتحديد الوصفة المثلى لكل طبق. وعملوا بعد ذلك على تصميم مغلفات مميزة يسهل استخدامها في المايكرويف أو الفرن.

وتضمّ قائمة ديليكتيا المميزة 12 منتجاً في الوقت الراهن، وتشمل أكثر المنتجات مبيعاً وجبة داوود باشا، والملوخية مع الدجاج، وشوربة العدس، والأرز بالشعيرية. واعتمدت الشركة استراتيجية تسويق قائمة على الموزعين وتعاقدت مع شركة الإمارات للمأكولات الخفيفة لبيع منتجاتها على الإنترنت وفي أكثر من 300 من متاجر السوبرماركت في الإمارات وعُمان.

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