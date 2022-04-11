«جي أند تي» الصينية تختار دبي مركزاً لعملياتها في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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بدعم من غرفة تجارة دبي، توسعت شركة «جي أند تي J&T Express» الصينية المتخصصة بالخدمات والحلول اللوجستية، في عملياتها في دبي، باتخاذها الإمارة مركزاً استراتيجياً لها للتوسع إلى الأسواق الأخرى في المنطقة.

ومنذ تأسيس شركة «جي أند تي» في دبي العام الماضي، نمت الشركة من مجرد 5 موظفين إلى 380 موظفاً، وتدير حالياً أسطولاً من 220 شاحنة توصيل، في حين بلغ إجمالي استثمارات الشركة حتى الآن في دبي 30 مليون درهم مع امتلاكها حالياً 3 مستودعات في 3 مناطق حرة مختلفة في دبي.

وجاء توسع الشركة في دبي بأن قام مكتب غرفة تجارة دبي التمثيلي الخارجي في مدينة شنزن الصينية بتسهيل دخول الشركة إلى سوق دبي، ومساعدتها بكافة المعلومات المطلوبة بخصوص فرص السوق والقوانين والتشريعات واختيار المنطقة الحرة الملائمة والتراخيص.

وتركز المكاتب الخارجية لغرفة تجارة دبي جهودها على استقطاب الشركات الواعدة التي بإمكانها دعم تطور الاقتصاد الرقمي لدبي والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى التعريف بفرص الأعمال في الأسواق الناشئة في أفريقيا وأوراسيا وأمريكا اللاتينية، وتسهيل استفادة أعضاء الغرفة منها.

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