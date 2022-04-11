«جرانديوس» يرتقي بتجارب المتسوقين ويطلق فرعاً في القناة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتح جرانديوس سوبرماركت سادس أكبر متجر له في أبوظبي في شهر مارس. ويغطي المتجر مساحة 13690 قدماً مربعة، ويقع في مشروع مارينا القناة الذي تم افتتاحه مؤخراً.

ويرتقى جرانديوس سوبرماركت بتجارب المتسوقين من خلال إضافاته الحديثة، مثل إضافة قاعة الطعام في الفرع الجديد. وتتميز قاعة الطعام بمحطات الطهي الحي المتنوعة، التي تقدم مختلف الأطعمة والمأكولات للزوار في منطقة مفتوحة تطل على مرسى الواجهة البحرية.

هذا الفرع يُعد الثامن عشر في الإمارات العربية المتحدة. وتهدف سلسلة متاجر جرانديوس سوبرماركت إلى التوسع المستمر في المنطقة، وإلى إثراء تجارب المجتمع وتوفير الراحة والقيمة الاستثنائية لجميع أفراد العائلة. ويحظى جرانديوس بسمعة طيبة، لكونه صديقاً للبيئة ومستداماً وداعما للمزارعين المحليين والتجارة المحلية.

الوجهة

مارينا القناة هي المكان المثالي لأصحاب اليخوت وعشاق الرياضات المائية والعائلات لتناول الطعام والشراب والاستمتاع بأشعة الشمس. تقع هذه المنطقة الفاخرة في مكان مميز داخل القناة لتوفر إطلالة رائعة على أفق أبوظبي الشهير.

تضم مارينا القناة مطاعم مأكولات بحرية ومقاهي شهية وصالات فخمة وخدمات بحرية ومرسى لليخوت مع 106 مراسٍ للقوارب. هذه المنطقة هي المكان المناسب لمن يرغب في تناول الطعام أو الإبحار حتى غروب الشمس.

قال جيمس سكوت، الرئيس التنفيذي لجرانديوس سوبرماركت: «القناة هي إضافة جديدة لأبوظبي، وهي المكان المثالي للعائلات للتنزه وتناول الوجبات الخفيفة الطازجة. ويشمل الفرع الجديد عدداً كبيراً من التجارب الممتعة.

نحن متحمسون بشكل خاص لقاعة الطعام، التي لا تقدم فقط الطعام الطازج والصحي، لكنها أيضاً تمنح الزوار فرصة الجلوس والاستمتاع بإطلالة على الواجهة البحرية. تعد قاعة الطعام في جرانديوس مركزاً استراتيجياً وممتازاً للعائلات لقضاء أفضل الأوقات. نأمل أن نستمر في تطوير وتقديم مثل هذه الأفكار الجديدة في المجتمع، والتي تحسّن من تجربة تسوق الزوار».

تجربة العملاء

يقع فرع جرانديوس سوبرماركت الجديد على القناة، مقابل حوض الأحياء المائية الأكبر، ناشونال أكواريوم أبوظبي، وقد تم تنسيقه على شكل حرف U للتنقل فيه بسهولة مع مقهى جرانديوس الشهير بمقابل القناة المتلألئة.

ومما يميز هذا الموقع عن جميع تجارب السوبرماركت الأخرى هو تزويد الزوار بقاعة طعام على الواجهة البحرية تضم محطات طهي حية وجلسات خلابة بجانب المرسى. تشمل محطات الطهي الحية البيتزا الطازجة، والمعكرونة، والسندويشات، والشاورما.

وتسعى سلسة متاجر جرانديوس سوبرماركت جاهدة لتزويد الزائرين بتجربة تسوق هادئة لضمان راحتهم. وتشمل الأقسام المختلقة التي تقدمها جرانديوس قسم اللحوم، والمأكولات البحرية وقسم الأجبان ومقهى ومخبزاً، إلى جانب مجموعة واسعة من السلع غير الغذائية التي تشمل الأدوات المنزلية والإلكترونية وحتى مستلزمات الحيوانات الأليفة.

الاستدامة

من بين رواد الصناعة في مجال الاستدامة، لا تزال سلسلة جرانديوس سوبرماركت في المقدمة، بالإضافة إلى كونها أول سلسلة تسوق تستبدل بالأكياس البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة بالكامل أكياساً ورقية مجانية، تعمل جرانديوس على إضافة المزيد من المبادرات باستمرار إلى محفظتها الواسعة من الأنشطة صديقة البيئة.

من خلال مثل هذه المبادرات، يتم تشجيع المستهلكين على التسوق المستدام مع تعزيز العادات الصديقة للبيئة.

بالإضافة إلى استبدال أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، استثمرت جرانديوس أيضاً في عربات تسوق مصنوعة من بلاستيك المحيط المعاد تدويره، فضلاً عن الثلاجات والمجمدات الموفرة للطاقة.

يقع جرانديوس القناة بالقرب من حوض الأحياء المائية الأكبر، ناشونال أكواريوم أبوظبي، وهو أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط، ويضم 46000 حيوان موزع على 10 مناطق، ويشترك في رؤية مماثلة من حيث الاستدامة.

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