المشرق نيو يتعاون مع «الفيدرالي الهندي» لتسهيل فتح حساب للهنود غير المقيمين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المشرق نيو، وهو بنك رقمي متكامل الخدمات تابع لبنك المشرق، عن عقد شراكة استراتيجية مع البنك الفيدرالي الهندي، المؤسسة المالية الرائدة في الهند، لتمكين عملاء المشرق نيو الهنود من فتح حساب لغير المقيمين لدى البنك الفيدرالي في الهند، على الفور عبر تطبيق المشرق نيو.

وتستفيد المبادرة الجديدة من بنية الخدمات المصرفية المفتوحة لتبسيط إجراءات ضم العميل، وتقديم تجربة فتح حساب بشكل فوري. وسوف تتيح هذه الشراكة بين البنكين الرائدين تقديم خدمات مصرفية غير مسبوقة من ناحية السرعة والراحة والأمان.

وفضلاً عن فتح الحساب بسهولة ويسر، سيتمكن العملاء قريباً من عرض رصيد حسابهم في البنك الفيدرالي من خلال تطبيق المشرق نيو، وتنفيذ تحويلات فورية إلى الهند عبر خاصية التحويل السريع في التطبيق.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال فرناندو موريللو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: «تحتضن الإمارات العربية المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين هندي غير مقيم، وهم يشكلون أيضاً نسبة كبيرة من قاعدة عملاء المشرق نيو.

وانطلاقاً من التزامنا تقديم تجربة فائقة لعملائنا تلبي جميع احتياجاتهم المصرفية، فإنه ليسعدنا أن نتعاون مع البنك الفيدرالي لتقديم هذه الخدمة المبتكرة للهنود غير المقيمين. وسوف نستمر في تعزيز هذا العرض وتقديم المزيد من الابتكارات والخدمات التي تركز على العملاء».

من جانبه، قال شاليني وارير، المدير التنفيذي للبنك الفيدرالي: «نحن سعداء للغاية بالإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك المشرق، الذي يعد من البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وسوف تتيح لنا هذه الشراكة تقديم أفضل الخدمات المصرفية للجالية الهندية في الإمارات. ونظراً لأن البنك الفيدرالي يحظى بحصة سوقية كبيرة من الأعمال التجارية والتحويلات الواردة للهنود غير المقيمين، فإن هذه الشراكة ستمكننا من تقديم أفضل ما لدينا لعملاء المشرق نيو».

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