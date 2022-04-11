«إف 5» تكشف عن حلول خدمات سحابية لتسريع مشاريع شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة F5 النقاب عن سلسلة حلول BIG-IP® Next® الجديدة، التي تتضمن وظائف الشبكات الأصيلة عبر حوسبة السّحاب، لمساعدة شركات تزويد الخدمات، وذلك عبر أتمتة المزيد من عملياتها، واعتماد البنى الحديثة، وخفض الكلفة الإجمالية.

وقال أحمد الجيتاري، نائب الرئيس لمزودي الخدمة لدى F5: «تمرّ صناعة الاتصالات حالياً بمرحلة تحوّل، وما نقوم به الآن سوف يمهد الطريق للعقد المقبل».

وأضاف: «تعمل شركات تزويد الخدمة في الوقت الحالي على بناء شبكات مستقلة للجيل الخامس، الأمر الذي يتطلب تصميم بنية قائمة على الخدمات، في حين أن التصاميم التي تعتمد على حوسبة السحاب اعتماداً أصيلاً تتيح مزايا تشغيلية ملموسة، كما أن حلول وظائف الشبكات الأصيلة عبر حوسبة السحاب تعدّ بمثابة حجز الأساس الذي تقوم عليه تصاميم البنية هذه».

وقد صمّمت F5 حلول BIG-IP Next الجديدة، التي تتضمن وظائف الشبكات الأصيلة عبر حوسبة السّحاب بالاعتماد على إصدار حديث كلّياً من وظائف إدارة أمن وحركة البيانات المتاحة لدى F5.

وقد تمّ تطويرها منذ البداية خصيصاً لتعزيز وظائف حوسبة سحاب أصيلة، إلا أنها في نهاية المطاف سوف تتوافق مع كل من حلول أنظمة تعتمد المنصات أو حوسبة السّحاب على حد سواء.

ونتيجة لذلك، فإن المزايا والإمكانات الغنية المتاحة في حلول F5 سوف تتوفر عبر منتجات الشبكات عبر حوسبة السّحاب الجديدة، لتساعد العملاء في تسريع وتأمين تنفيذ مشاريع شبكات الجيل الخامس.

وتتضمن حالات الاستخدام المباشرة لوظائف الشبكة الأصيلة عبر حوسبة السّحاب كذلك توفير الدعم لوظائف شبكات الاتصالات من الجيل الرابع والجيل الخامس، وأعباء تقنية المعلومات، والخدمات المدارة (حوسبة السّحاب لتوفير حاويات الحوسبة كخدمة CaaS/ ومنصات الحوسبة كخدمة PaaS، والشبكات اللاسلكية الافتراضية vRAN، وتصاميم شبكات الجيل الخامس المستقلة SA والمشتركة NSA)، ودمج خدمات حلول S/Gi-LAN/N6، والأمن الطرفي.

ويعدّ إعلان اليوم أحدث خطوات توسّع باقة F5 لحلول شركات تزويد الخدمات، التي تتيح إدارة وتأمين الشبكات عبر منظومات متعدّدة السحاب، أو متعددة المستخدمين، أو سحابة الحوسبة الموزّعة.

ويأتي ذلك بعد أن كان العام 2020 قد شهد إطلاق نظام وكيل الخدمة BIG-IP لأنظمة Kubernetes (SPK) وحلول Aspen Mesh لفئة مزوّدي الخدمة Carrier-Grade، وهي عبارة عن حلول للبنية التحتية تهدف إلى تأمين وتوفير الدعم لتطبيق وتشغيل أصيل لشبكات الجيل الخامس بصورة مستقبلة، وذلك بالاعتماد على حوسبة السّحاب.

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