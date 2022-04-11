أمانة تسلم مشروع مجمع الفطيم المستدام للسيارات في العين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة أمانة، المتخصصة في التصميم والإنشاءات، عن تسليم مشروع مجمع الفطيم للسيارات في العين، الذي تبلغ مساحته 14000 قدم مربع، ويشمل المشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية ليولد 800 ميغاواط بالساعة من الطاقة أي ما يعادل 5,571 شجرة تنمو على مدى 10 سنوات.

لقد ساهمت محفظة أمانة القوية والمتنوعة من الطاقات والإمكانات التي تتجاوز كل ما هو مألوف في قطاع الإنشاءات، من إنجاز هذه المهمة بسلاسة ونجاح حتى في مرحلة التشييد.

وقد بنت أمانة مجمع السيارات العصري في العين، وهو يضم صالة عرض للسيارات ومبنى ورشة الصيانة اللذين يعملان بالطاقة المتجددة، من خلال محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 487.9 كيلوواطاً في الساعة، حوالي 800 ميغاواط بالساعة من الطاقة، وستسهم في الحد من انبعاث 334 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون خلال العام الأول من تشغيلها.

ويعد المجمع المستدام أول منشأة للسيارات الجديدة والمستعملة وللتأجير، يحتضن جميع العلامات التجارية تحت سقف واحد، فضلاً عن كونه مرفق السيارات الوحيد متعدد الطوابق في مدينة العين الذي يمكنه استيعاب ما يقارب من 70 سيارة جديدة ومستعملة في كلا الطابقين، بالإضافة على معدات البناء والخدمات اللوجستية للسيارات.

وقال جهاد بصيبص، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة للإنشاءات: يعتبر مجمع سيارات الفطيم في العين رمزاً لمستقبل أكثر ذكاء واستدامة في الدولة. ويبشر هذا المشروع بآفاق جديدة لاستخدامات الطاقة المتجددة، إذ يجمع بين إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتناغمة بسلاسة مع الهندسة المعمارية.

تمتاز أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بفعاليتها في إزالة الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء، المسؤولة عن أكثر من ثلث الانبعاثات الكربونية السنوية عالمياً والسبب وراء الاحتباس الحراري.

ويتماشى تطوير المجمع المستدام مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، ضمن استراتيجية 2050 التابعة لها والهادفة إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المستخدمة في الدولة إلى 50 في المائة.

كما تعمل الدولة على تنويع مزيج الطاقة المستخدمة من خلال إضافة مصادر الطاقة الشمسية والنووية، وتخصيص النفط الخام للتصدير، وتعتزم أبوظبي تحويل نصف احتياجاتها من الطاقة إلى الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

مع تشييد ما يقارب من 500,000 متر مربع من المباني الصناعية والأسطح سنوياً، تعتبر شركة أمانة للإنشاءات والمباني الفولاذية رائدة في بناء محطات الطاقة الشمسية على الأسطح. وقد كانت من أوائل شركات الإنشاءات والمقاولات المعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي لخدمات تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية منذ مطلع العام 2015.

مما لا شك به أن ثقة هيئة كهرباء ومياه دبي بأمانة واعتماد موظفيها كخبراء الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يجعل من أمانة الشركة الرئيسية لتصميم وتركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية على الأسطح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز