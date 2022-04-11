«جنرال هوتيل مانجمنت» تحتفل بثلاثين عاماً بعروض استثنائية في «ذا تشيدي البيت» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفلت شركة جنرال هوتيل مانجمنت (GHM)، الشركة المبتكرة لإدارة الفنادق والمنتجعات الفخمة، رسمياً باليوبيل اللؤلؤي لمرور ثلاثين عاماً على الذكرى السنوية لتأسيسها في شهر مارس الماضي.

سيتمكن الضيوف المقيمون في فندق ذا تشيدي البيت في الشارقة، الإمارات، وذا تشيدي مسقط، عمان، وذا تشيدي أندرمات، سويسرا، وفندق وريزيدنسز ذا تشيدي لوستيكا باي، مونتينيغرو، من الاستمتاع بتجارب إقامة حصرية طوال عام 2022، وذلك بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيسها مع أنشطة وفعاليات لتجديد الشباب والصحة، والتي تم تنسيقها خصيصاً لكل فندق من مجموعة فنادق ذا تشيدي.

كانت مجموعة جنرال هوتيل منجمت (GHM) منذ تأسيسها في عام 1992 من قبل صاحب الفندق الأسطوري، أدريان زيشا، دائماً رائدة في صناعة تجارب الضيافة الفاخرة.

ولطالما تميزت فنادق المجموعة الشهيرة، التي تقع دائماً في مواقع فريدة، بالهندسة المعمارية والتصميم الأكثر إثارة للدهشة، والتي وضعت معايير جديدة لتجارب الضيوف التي لا مثيل لها، مما يجعلها رائدة في كل وجهة تخدمها.

تمتلك محفظة (GHM) الأنيقة مجموعة من الفنادق الأسطورية على مر السنين، على رأسها داتاي، لانكاوي، ذا ليجيان سيمينياك، بالي، وذا سيتاي، ميامي بيتش.

واحتفالاً بمرور ثلاثين عاماً على إطلاق شعار «GHM» الذي لا ينسى، ستبشر المجموعة بحقبة جديدة من الضيافة فائقة الفخامة للحصول على تجارب ضيافة لا مثيل لها في أحدث مجموعة من فنادق (GHM).

وبهذا الصدد قال تومي لاي، الرئيس التنفيذي لشركة GHM: «هذا هو الوقت التحولي للمجموعة، ونحن نحتفل بتراثنا ونواصل الارتقاء بتقديمنا تجارب ضيافة لا مثيل لها في جميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من التجارب القادمة والمثيرة، لكي نحتفل بالمدى الذي قطعناه منذ بدايتنا في عام 1992».

يمكن للضيوف الذين يزورون إمارة الشارقة الباسمة أن يجربوا باقات عروض الغرف والأجنحة التي جهزتها المجموعة بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيسها والمخصصة لفندق ذا تشيدي البيت، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، إذ تأتي باقة عروض الغرف في الفندق مع رصيد فندقي بقيمة 30 دولاراً أمريكياً في الليلة الواحدة وإقامة لمدة ثلاث ليالٍ كحد أدنى في غرفة ذا تشيدي جراند وخصم 30% على السبا وترقية مجانية إلى غرفة ذا تشيدي جراند مع فناء.

أما باقة عروض الأجنحة فتأتي مع رصيد فندقي بقيمة 50 دولاراً أمريكياً في الليلة الواحدة للإقامة لمدة ليلتين على الأقل في جناح البيت التراثي المذهل، وخصم 30% على خدمات السبا، وخيار تسجيل المغادرة المتأخر وأردية حمام شخصية لشخصين.

أما في فندق ذا تشيدي مسقط، عمان، فتأتي باقة عروض الغرف في الفندق مع رصيد فندقي بقيمة 30 دولاراً أمريكياً في الليلة الواحدة للإقامة لمدة ثلاث ليالٍ كحد أدنى في غرفة سراي. كما يشمل السعر خصماً بنسبة 30% على خدمات السبا وترقية مجانية إلى غرفة سراي المطلة على البحر. وأما بالنسبة للإقامة في جناح نادي ذا تشيدي، فتأتي باقة عروض أجنحة الفندق مع رصيد فندقي بقيمة 50 دولاراً أمريكياً لليلة الواحدة للإقامة لمدة ليلتين متتاليتين على الأقل مع خصم 30% على خدمات السبا وخيار تسجيل المغادرة المتأخر وأردية حمام شخصية لشخصين.

وتشمل تجربة الإقامة في الذكرى السنوية لمجموعة (GHM) في ذا تشيدي أندرمات، سويسرا، إقامة لمدة ثلاث ليالٍ، إما في جناح الفندق المميز، أو في جناح فوركا، أو في جناح جوتهارد، مع تحية ترحيبية عند الوصول ومشروب فاخر مع عشاء خاص مكون من ثلاثة أطباق يضم 30 مكوناً في قبو المشروبات الأخرى لشخصين، وكذلك تشمل الباقة علاج سبا صحي لمدة 30 دقيقة لكلا الطرفين يومياً، إضافة إلى نبيذ فاخر عمره 30 عاماً من عام تأسيس المجموعة في 1992 وولائم صباحية منتظمة من مطعم ذا تشيدي جراند وبوفيه إفطار أيضاً. وتعدُّ هذه العروض صالحة على مدار العام، ويبلغ سعر التجربة الواحدة 30,000 فرنك سويسري (حوالي 32,193 دولاراً أمريكياً).

أما بالنسبة للضيوف الذين يرغبون بالسفر إلى البلقان، فتأتي باقة عروض الغرف في فندق ومساكن ذا تشيدي لوستيكا باي، مونتينيغرو مع رصيد فندقي بقيمة 30 يورو في الليلة الواحدة للإقامة لمدة لا تقل عن ثلاث ليالٍ في الغرفة السوبيريور، مع وجبة إفطار يومية في مطعم الفندق، وخصم 30% على علاجات السبا وترقية مجانية إلى غرفة غراند سوبيريور.

أما باقة عروض الأجنحة فتتضمن رصيداً فندقياً بقيمة 50 يورو في الليلة الواحدة، للإقامة لمدة لا تقل عن ثلاث ليالٍ في الجناح الديلوكس، مع وجبة إفطار يومية في المطعم، وخصم 30% على السبا وزجاجة فاخرة من النبيذ المحلي.

وكجزء من الاحتفال الكبير، تدعو مجموعة جنرال هوتيل منجمنت (GHM) ضيوفها إلى إلقاء نظرة على أكثر اللحظات المميزة التي قضوها في الماضي في فنادق (GHM) على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تسعى المجموعة إلى تشجيع ضيوفها على مشاركة تجاربهم التي لا تنسى في مجموعة الفنادق التابعة لها على صفحات الفيس بوك والإنستغرام باستخدام علامة التصنيف #GHM30، التي ستقوم المجموعة بمتابعتها وجمعها لاحقاً كجزء من تجميع لحظات ضيوف الذكرى السنوية الثلاثين.

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