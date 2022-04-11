انفستكورب تطلق من أبوظبي أول صندوق للاستثمار في تقنية «بلوك تشين»

المصدر: ابوظبي - البيان

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أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، إطلاقها من أبوظبي eLydian Lion، أول صندوق للاستثمار في تقنية «بلوك تشين» (تقنية سلسلة الكتل)، ومقره في الخليج وهدفه الاستثمار عالمياً. وسيستثمر الصندوق، الذي سيديره مكتب انفستكورب في أبوظبي، على نطاق عالمي مع التركيز على الشركات التي تقود التطور الرقمي.

وسيمكّن هذا الصندوق المستثمرين من الاستفادة من النمو السريع لتقنية«بلوك تشين» التي تحتل صدارة التحول الرقمي في الاقتصاد العالمي. وسيستثمر الصندوق بشكل أساسي في شركات ناشئة تعمل داخل النظام البيئي لـ«بلوك تشين»، مثل البنى التحتية، ومنصات العملات والتمويل وتحليل البيانات.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب، حازم بن قاسم: «إن تقديم أفكار استثمارية مبتكرة وجريئة لعملائنا، مدعومة بنهجنا الحريص والناجح، كان عنصراً أساسياً في نجاحنا على مدار العقود الأربعة الماضية. نملك سجلاً طويلاً في الاستثمار في التكنولوجيا، وسنسخّر خبرتنا وانتشارنا العالمي للتأثير في هذا الحقل سريع النمو».

من جهته، قال غيلبرت كامينيتسكي، رئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة التكنولوجية: «نعتقد أن تقنية بلوك تشين والنظام البيئي للأعمال المحيط بها، سيغيران كل جوانب اقتصادنا مثلما فعلت شبكة الإنترنت في العقد الأول من القرن الـ21. لقد رأينا بالفعل قدرة بلوك تشين على التحول إلى عنصر أساسي في الأسواق وحتى إنشاء أسواق جديدة، مثل الصعود السريع لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال، NFT، التي نما حجمها في غضون سنوات قليلة من أقل من مليار إلى أكثر من 40 مليار دولار. وسيدعم هذا الصندوق الجديد رواد الأعمال الخلّاقين من جميع أنحاء العالم الذين يطورون النظام البيئي لتقنية بلوك تشين ويحددون ما سيكون عليه الاقتصاد الرقمي في المستقبل».

جدير بالذكر أن هذا الصندوق مستقل ومكمل لـ«انفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، الذراع الاستراتيجية الاستثمارية لانفستكورب التي تركز على الفرص التكنولوجية في السوق المتوسطة.

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