55.4 ملياراً الإنفاق على المنافع الاجتماعية 2021

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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وصل حجم الإنفاق الحكومي «اتحادي ومحلي» على المنافع الاجتماعية في الدولة، إلى 55 ملياراً و448 مليون درهم، في العام الماضي، وفق بيانات إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية. وقالت مصادر لـ«البيان الاقتصادي»، إن الإنفاق الكبير على المنافع الاجتماعية، يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لدعم التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي، وهو الهدف الذي يعد مرتكزاً رئيساً للتنمية الشاملة في الإمارات. وبحسب صندوق النقد الدولي، تواصل الإمارات زيادة إنفاقها الاجتماعي لتعزيز النمو الشامل، سواءً قبل أو بعد تفشي «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الإنفاق الاجتماعي فيها كان كبيراً قبل الجائحة، وزاد وتكثّف أكثر أثناء الجائحة أيضاً، وفق تقرير «الإنفاق الاجتماعي للنمو الشامل في الشرق الأوسط».

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