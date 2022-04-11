«أبوظبي العالمي» يمنح «بينانس» موافقة مزاولة النشاط

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت منصة «بينانس»؛ مزود البنية التحتية للبلوك تشين والعملات المشفرة، على الموافقة المبدئية لتصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لتتمكن من مزاولة خدمات وساطة التداول في الأصول الافتراضية. ويأتي تقديم طلب «بينانس» للحصول على تصريح الخدمات المالية، ضمن خططها لترسيخ حضورها كمزود معتمد لتقديم خدمات كاملة لتداول الأصول الافتراضية.

ويعد سوق أبوظبي العالمي، أول مركز مالي دولي يقدم إطاراً تنظيمياً شاملاً لتداول الأصول الافتراضية في العالم في عام 2018.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نحن متحمسون لدعم «بينانس» في سعيها لتأسيس حضورها في إمارة أبوظبي، ويعد سوق أبوظبي العالمي هو أكبر سلطة تنظيمية لتداول الأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن شأن حصول «بينانس» على موافقة السوق أن تقدم إضافة نوعية إلى بيئة أعماله الحيوية والموثوقة، والتي يستفيد منها متداولو الأصول الافتراضية والأسواق العالمية ومقدمو الخدمات.

ويحظى الإطار التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي، بسمعة عالمية كبيرة، لما يقدم من لوائح تنظيمية شاملة وأحكام قوية، ويعد جزءاً من الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي، لتعزيز النمو الاقتصادي لأبوظبي ودعم الشفافية والنزاهة في السوق.

ويواصل سوق أبوظبي العالمي توسيع عروضه للأعمال وفتح آفاق الفرص الاستثمارية الجديدة في دولة الإمارات، وتمكين شركاء تداول الأصول الافتراضية مثل «بينانس» من دعم المتطلبات المالية المتنامية للمستثمرين والشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وقال ريتشارد تينج رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في «بينانس»: تعمل «بينانس» عن كثب مع المنظمين العالميين، مثل سوق أبوظبي العالمي، ضمن التزامها المستمر بدعم المعايير العالمية وتعزيز التطور والنمو المستدام للنظام الحيوي للأصول الافتراضية، ويعد سوق أبوظبي العالمي رائداً في تقديم أطر تنظيمية قوية للأصول الافتراضية لدعم نمو مجتمع الأعمال العالمي للتقنيات المالية المستندة للبلوك تشين، ونحن ممتنون لدعمهم خلال عملية تقديم الطلبات ونتطلع إلى العمل عن كثب معهم، ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في أبوظبي، لتقديم عروضنا وخدماتنا عالمية المستوى على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وستتمكن «بينانس» عند حصولها على تصريح «سلطة تنظيم الخدمات المالية» في سوق أبوظبي العالمي، من تقديم خدماتها وعروضها لتداول الأصول الافتراضية للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال شركتها الفرعية «بينانس ايه دي المحدودة».

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