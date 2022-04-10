«لومز» التابعة لداماك العقارية تفوز بجائزة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت شركة «لاكشري لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات المُلاك»، أو كما تعرف اختصاراً (لومز)، ذراع إدارة المرافق التابع لشركة داماك العقارية، من الحصول على تكريم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وذلك تقديراً لمبادراتها المتميزة في إدارة مجمعاتها ومبانيها السكنية.

ويأتي هذا التكريم، في إطار الجهود التي تبذلها أراضي دبي لتشجيع أفضل الممارسات، والتميز في الخدمة بين شركات إدارة المرافق في الإمارة.

وحظيت شركة «لاكشري لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك» بهذا التقدير، عرفاناً بقائمة طويلة من الإنجازات التي حققتها، بما في ذلك العمل والتنسيق مع «ريرا»، لتنفيذ القواعد واللوائح المجتمعية، وضمان تلقي المؤسسة الحد الأدنى من الشكاوى من عملاء الشركة، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ومناسبة، للتعامل مع أي مخاوف، أو معالجة أي مشاكل قد تظهر في العقارات التي تنضوي تحت إدارتها.

وأشادت «ريرا» بالنهج المتميز الذي تتبناه «شركة لومز»، في التواصل بانتظام مع مالكي العقارات واللجان ذات الصلة، وذلك عن طريق عقد الاجتماعات والجلسات التشاورية، فضلاً عن المشاركة المستمرة في جميع المشاريع العقارية لشركة داماك.

تعليقاً على ذلك، قال سعيد الحواصلي نائب الرئيس لدى شركة «لاكشري لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك» (لومز)، الحاصلة على شهادة الجودة «آيزو ISO 9001: 2015»، والحائزة على جائزة عقارات الملكية المشتركة، وإدارة المجمعات السكنية: «إننا نؤكد على التزامنا إزاء تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا، ويسعدنا أن تحظى جهودنا وعملياتنا بالإشادة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري».

وأضاف الحواصلي: «إن هذا التكريم، سيكون حافزاً لنا لتعزيز المبادرات التي نطلقها، ومواصلة العمل من أجل ضمان سعادة العملاء من مالكي العقارات التي نديرها».

ويأتي هذا الإنجاز الذي سجلته الشركة، في أعقاب حصولها على العديد من الجوائز خلال السنوات الماضية، ومن أبرزها جائزة أفضل مبادرة لإدارة الأزمات، التي حصلت عليها من القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية في دبي، والتي تكرم الشركات المحلية في الإمارات، نظير ما تقدمه من خدمات متميزة في مجال إدارة المجمعات والمرافق والعقارات عموماً.

وفازت الشركة في وقتٍ سابقٍ أيضاً، بالعديد من الجوائز المهمة، مثل «جائزة أفضل شركة لإدارة جمعيات الملاك لعام 2017»، و«المتأهل النهائي لجائزة أفضل إدارة لاتحاد الملاك للعام 2018»، و«الفائز بالمرتبة الثانية من مبادرة إدارة اتحاد الملاك لعام 2019» في جوائز العقارات الخليجية.

وتتولى شركة «لاكشري لخدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك»، حالياً، إدارة 55 مشروعاً من عقارات الملكية المشتركة، إضافة إلى مجتمعين رئيسين، بينما يتجاوز العدد الإجمالي للمحفظة العقارية تحت إدارتها، 34,792 وحدة.

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