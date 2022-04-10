فنادق رأس الخيمة.. منافسات رمضانية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أكد خبراء القطاع السياحي والفندقي في رأس الخيمة زيادة إشغالات الفنادق ما يبشر بقوة أداء القطاع خلال شهر رمضان المبارك الحالي، وأرجعوا ذلك إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية والثقة الكبيرة التي نالها القطاع الفندقي في الإمارة، بالإضافة للعروض المتنوعة الخاصة بتخفيضات الغرف أو وجبات الإفطار والسحور في الهواء الطلق.



ونوه الخبراء بالمرونة الكبرة التي يتمتع بها القطاع مع توقعات قوية بتواصل تدفق السياح من الأسواق المحلية والخليجية وأيضاً الحجوز من دول أوروبا.

وأوضح راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن العروض التي يقدمها القطاع الفندقي في شهر رمضان ستسهم في استمرار الانتعاش الذي يشهده القطاع، وخاصة أن الشهر الكريم يأتي تزامناً مع بدء إجازة الربيع، ما يرفع الطلب من الأسواق المحلية والدولية بشكل كبير على حجوز الغرف الفندقية.

وتوقع فيليبس أن يشهد القطاع الفندقي ارتفاعاً كبيراً في الطلب مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي.

عروض خاصة

وأكد نادر حليم، مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، أن العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك تشمل وجبات الإفطار والسحور، في ظل المنافسة الكبيرة التي يقوم بها القطاع الفندقي برأس الخيمة والمستفيد منها النزلاء إذ تكون قاعدة الخيارات أمامهم كبيرة لاختيار ما يناسبهم، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تقديم البوفيهات وغيرها من إجراءات الصحة والسلامة.

تجربة فريدة

وأفاد محمد محمود مدير عام منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، بأن المنتجع يقدم تجربة فريدة أمام ضيوفنا للاستمتاع بأوقاتهم المميزة بين العائلة والأصدقاء، وسط أجواء تقليدية تتناغم مع أفخم خدمات الضيافة خلال شهر رمضان، حيث حرص المنتجع على تصميم باقة خاصة من العروض الإضافية تشمل تقديم قيمة إضافية لسعر حجز الفلل، بالإضافة للعروض الخاصة التي تقدمها مطاعم المنتجع والتي تشمل 6 مطاعم تلبي مختلف الأذواق العالمية والمحلية، حيث يضم المنتجع 351 غرفة بينها 37 فيلا تضم حمام سباحة خاصة، متوقعاً بداية ساخنة للموسم السياحي الصيفي في ظل ارتفاع الحجوزات من السوق المحلي إلى جانب السوق الخليجي والدولي.

نسب الإشغال

وقال هورست والتر جونس، المدير العام لمنتجع ريكسوس باب البحر إنه من المتوقع استمرار النمو في نسبة الإشغالات الفندقية في شهر رمضان الذي يتزامن مع عطلة الربيع، إذ يقدم المنتجع العديد من برامج التخفيضات التي تتراوح من 10% - 15% في غرف المنتجع.

توافد السياح

وتوقع أشرف صالح المدير العام لمجموعة فنادق ابن ماجد في رأس الخيمة، أن تشهد رأس الخيمة استمرار توافد السياح في شهر رمضان المبارك من مختلف الأسواق وخاصة المحلية والخليجية بالإضافة لحجوز الأسواق الأوروبية في ظل استمرار تحسن الطقس، الأمر الذي سينعكس على معدلات الإشغالات في هذا الموسم، مشيراً إلى إطلاق برنامج خاص من العروض بدأ أول أبريل ويستمر حتى 30 سبتمبر من العام الجاري، وتشمل عروض شهر رمضان وفصل الصيف في فندق بي إم الشاطئ وتبدأ من 160 درهماً لوجبة الإفطار أو السحور شاملة الضرائب.

وكشف منتجع راديسون رأس الخيمة جزيرة المرجان عن تقديم عروض خاصة خلال شهر رمضان المبارك وخاصة على الأطباق الخليجية والشرقية على الواجهة البحرية للمنتجع الذي افتتح خلال الأشهر الماضية ويضم 388 غرفة وجناحًا ذات إطلالات على البحر أو شرفات للاستمتاع بهواء البحر المنعش والمناظر الخلابة لجزيرة المرجان الساحرة، مع تنفيذ برنامج بروتوكول التطهير والتعقيم لضمان سلامة الضيوف منذ لحظة الوصول إلى المغادرة، مؤكداً ارتفاع معدلات الإشغال خلال شهر رمضان المبارك في ظل تنافسية الأسعار في القطاع الفندقي، وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها مع انحسار تداعيات الجائحة.

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