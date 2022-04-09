تكريم إيطالي لرئيس «هوتباك» الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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حصل العضو المنتدب لمجموعة «هوتباك» الدولية، المتخصصة في حلول تغليف المواد الغذائية ومقرها دبي، على جائزة CEOforLIFE، وذلك تقديراً لجهوده في إرساء معايير جديدة للتميز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتسلّم «عبدالجبار بي بي» الجائزة خلال فعالية CEOforLIFE-ECI United Arab Emirates & Global Awards، التي أقيمت بشكل حضوري وافتراضي في فندق سانت ريجيس في روما، تزامناً مع جناح الاستدامة – تيرا في إكسبو 2020 دبي، بحضور عدد من الوزراء الإماراتيين والإيطاليين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات والمؤسسات الرائدة من كلا البلدين، وشهدت تكريم 14من الشركات والرؤساء التنفيذيين الإماراتيين، الذين وضعوا معايير جديدة للتميز في دمج الاستدامة كركيزة مهمة لنماذجهم القيادية والأعمال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وجاءت الفعالية بهدف عرض أفضل ممارسات الشركات الإماراتية والإيطالية التي تميزت في تطوير منتجات مبتكرة، بما يتماشى مع إرشادات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي كان لأنشطتها أثر إيجابي على البيئة والمجتمع كله.

وتكرّم جوائز CEOforLIFE الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون مؤسساتهم للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشاريع صديقة للبيئة.

وأُقيمت النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز CEOforLIFE، الذي استضافته شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة لحكومة دولة الإمارات، مع CEOforLife، وهي جهة دولية تضم رواد الاستدامة وصناع التأثير ومقرها في روما بإيطاليا، بهدف تعزيز خارطة الطريق لتسريع النمو الاقتصادي المستدام على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبهذه المناسبة، قال «عبدالجبار بي بي»: «إنه لشرف لي شخصياً، ولمجموعة هوتباك الدولية بشكل عام، أن أحصل على هذا التكريم تقديراً لمساعينا في مجال الاستدامة. وتعكس هذه الجائزة جهودنا الدؤوبة والتزامنا في مواصلة أعمالنا بما يتماشى مع التعليمات الواضحة لأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لمنظمي الحفل على هذا التكريم المتميز».

وأضاف عبدالجبار: إن هذا التكريم سيشكل مصدر إلهام لمجموعة هوتباك الدولية لمواصلة اتباع ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة مع التركيز بشكل أساسي على الصحة والسلامة.

وتابع قائلاً: «باعتبارها شركة تنشط في صناعة تغليف المواد الغذائية، تحتاج هوتباك لتكريس جهودها في اتباع بروتوكولات الصحة والسلامة، التي نحرص دوماً على تطبيقها بسلاسة عبر عملياتنا التشغيلية»، مضيفاً أن «متاجر الشركة توفر أيضاً منتجات صديقة للبيئة في إطار التزامها بحماية البيئة».

وكانت شركة «هوتباك» قد افتتحت خلال العام الماضي متجراً صديقاً للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، بهدف الترويج لحماية البيئة والاستدامة، من خلال تقديم منتجات خضراء قابلة لإعادة التدوير.

وانطلاقاً من تركيزها على الصحة والنظافة والجودة العالية، تشهد «هوتباك» نمواً على مدار العامين الماضيين في دولة الإمارات والمنطقة والأسواق العالمية، حيث تمتلك الشركة 43 متجراً للبيع بالتجزئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، بالإضافة إلى متاجر في كل من الهند والمغرب وأستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما تصدّر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتتمتع هوتباك بخبرة في مجال تصنيع المنتجات من الورق والبلاستيك والألمنيوم والخشب والرغوة، وتضم محفظتها أكثر من 3500 منتج. ولدى الشركة أكثر من 25 ألف عميل حول العالم، ويعمل بها 3000 موظف عبر 30 دولة. وتمتلك الشركة 12 منشأة تصنيعية. وفي العام 2020، حصلت «هوتباك» على جائزة دبي للجودة عن فئة «الصناعة الذكية»، وخلال العام الماضي مُنحت الشركة شهادة «مصدّر معتمد» من قبل «مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات»، المسؤولة عن الترويج لقطاع التصدير المحلي والتابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

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