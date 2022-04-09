«أراس» ترصد 100 مليون درهم لتوسيع أعمالها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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رصدت مجموعة «أراس» ميزانية تقدر بـ 100 مليون درهم لتنفيذ خططها التوسعية في دولة الإمارات وذلك للدخول إلى عالم قطاع التجزئة من خلال افتتاح أول فرع عالمي من سلسلة مطاعم «هافال جريل» في منطقة جميرا، والتي تشارك فيه مع المغني العالمي ختار «Xatar»، كما تسعى المجموعة في تأسيس ثاني مشروعاتها العقارية نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية بين الهند ودولة الإمارات، وكذلك عدد من المشاريع في مجالات مختلفة منها السياحة وتأجير السيارات الفارهة.

وقال أشرف محمود رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس إنه خلال العشر سنوات التي عاشها، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح مثال حي على أن تلك الدولة هي أرض الفرص وتحقيق الأحلام في العالم، فخلال وقت قصير وسط منافسة شديدة في قطاع الأعمال والاستثمار استطاع أن يقتنص بجهده ورؤيته المستقبلية مكانه وسط الكثير من أباطرة ورواد الاستثمار والعقارات بشكل خاص.

ويمتلك أشرف محمود، فلسطيني الأصل، الكثير من الخبرات التي ساعدته بشكل كبير في حجز مقعده في وقت قصير وسط المنافسة الشرسة في قطاعات العقارات بدولة الإمارات العربية التي تستحوذ على نصيب الأسد في التطور العقاري، فهو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بون الألمانية، وله باع في عدد من الممارسات التي شارك فيها أثناء دراسته، وهي تقديم الاستشارات الاقتصادية وخطط الأعمال ودراسات الجدوى للعديد من الشركات في أوروبا بمختلف المجالات كالضيافة، والعقارات.

قطاع كبير

انتقل رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، من المانيا إلى دولة الإمارات في 2015، ليبدأ رحلته في تأسيس أول شركاته العقارية «مجموعة أراس»، التي قدم من خلالها مميزات كثيرة منها بيع وشراء العقارات في جميع الأسواق السكنية والتجارية، وكذلك خدمات التوجيه المالي، بالإضافة إلى خدمات إدارة الممتلكات في جميع مجالات العقارات، وسرعان ما نجح في السيطرة على قطاع كبير من تلك الأسواق لاستخدامه ممارسات متطورة في الربط بين آليات سوق العمل واحتياجات العملاء.

واستمراراً لسلسلة التطور التي يتبعها رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، في إدارة الأعمال، انتقل في وقت قصير إلى تأسيس وتطوير أول مشروع عقاري تحت عنوان «أراس ريزيدنس» عام 2020، وهو المشروع العائلي الذي استهدف من خلاله فئة جديدة من العملاء التي تبحث عن مواصفات معينة في المعيشة وفقاً لاحتياجاتها العائلية.

ويواصل رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس، من حين لآخر على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، على اختيار إمارة دبي كمكان للمعيشة وللعمل، لتوفر المناخ المناسب والتشجيعي الذي تهيئه الحكومة الإماراتية بشكل مستمر أمام المستثمرين، وهو ما يتوقعه في خطة دبي 2040 في دعمها لقطاع العقارات بشكل كبير وفتح مناطق جديدة للعيش واستقطاب المستهلكين.

شراكات تعاونية

تقدم مجموعة أراس، التي يرأس مجلس إدارتها أشرف محمود، الكثير من الخدمات العقارية، والتطوير العقاري وإدارة الممتلكات، وانفردت الشركة عام 2019، بمشروعها «أراس ريزيدنس» الذي انطلق تحت عنوان «عائلي»، ليستهدف من خلاله شريحة معينة من المستهلكين الذين يبحثون عن مواصفات معينة للمعيشة، وقدم المشروع وحدات مستوحاة من الطراز الحديث بسقف مرتفع، تتراوح مساحتها من وحدات بغرفة معيشة واحدة ووحدات بثلاث غرف، وتنوعت طرق السداد ووصلت حتى خمس سنوات بعد التسليم.

رفعت مجموعة «أراس»، شعاراً دائماً لها منذ انطلاقها في الإمارات العربية المتحدة وهو «المصداقية والشفافية»، وهو الشعار الذي حجز لها فيما بعد مكانتها الجيدة وسط منافسيها في المجال، ومنذ أن راهنت الشركة على راحة ورضاء عملائها، قامت بتعيين فريق كامل ذي خبرات طويلة متعدد اللغات من المتخصصين في مجال العقارات وخدمات الكونسيرج المصممة خصيصاً والمشورة العملية في الإيجار والمبيعات وإدارة الممتلكات في جميع أنحاء مدينة دبي، لتقديم أفضل النصائح للعملاء حتى بعد خدمة ما بعد البيع.

تتمثل رؤية الشركة المستقبلية التي يرأسها المهندس أشرف محمود، أن تصبح مجموعة أراس، المكان الأفضل للعقارات في المنطقة، للعمل باستمرار على تطوير شراكات تعاونية مع عملائها ومطوريها على أساس الشفافية والثقة المتبادلة، ووضع الشركة في الجانبين «المستثمر والمستهدف»، لضمان حصول العملاء على مبتغاهم.

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