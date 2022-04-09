«ريسبونس بلس القابضة» تتوسع في الإمارات بافتتاح فرع «هيلث تك» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ريسبونس بلس القابضة»، أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توسع أعمالها في الدولة من خلال افتتاح الفرع الجديد لمركز هيلث-تك في دبي، أحد مراكز التدريب الرائدة في المجال الطبي وغير الطبي في الدولة.

ومن خلال الفرع الجديد، ستتمكن ريسبونس بلس من تقديم دورات الإسعافات الأولية BLS وACLS وPALS بأسعار تنافسية. وقد تم اعتماد هيلث-تك باعتباره المركز الوحيد الذي يقدم دورات دعم الحياة للإصابات ما قبل المستشفى (PHTLS)، ودورة الاستجابة لجميع الأخطار للكوارث (AHDR)، وكلاهما معتمد من قبل الرابطة الوطنية لفنيي الطوارئ الطبية، ويوصى به لجميع مزودي الرعاية قبل دخول المستشفى (الأطباء، الممرضات، فرق الطوارئ الطبية، المسعفون).

بالإضافة إلى ذلك، أقام المعهد الأمريكي للصحة والسلامة شراكة مع هيلث-تك، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بهدف تعزيز التدريس وتحسين تعلم المشاركين من خلال تقديم الدعم للتطوير المهني.

وقال «توم لويس»، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»: «مع تزايد الطلب في السوق العالمية على الخدمات الطبية، أصبح من الضروري توفير الدعم الكامل للتدريب الطبي وغير الطبي. وتوفر ريسبونس بلس اليوم الموارد اللازمة من الخبرات لتقديم الدورات التدريبية المعتمدة. لقد قمنا بتأسيس مركز التدريب في أبوظبي بقوة، ونقوم بتدريب أكثر من 25 ألف مرشحاً سنوياًَ في مركز تدريب أبوظبي. ونحن متحمسون لتمهيد الطريق كشركة رائدة في هذا المجال لزيادة عدد مراكز التدريب في جميع أنحاء الدولة ودولياً أيضاً بما يتماشى مع خططنا التوسعية».

تأسست هيلث-تك في يوليو 2014، وتم اعتمادها من قبل جمعية القلب الأمريكية، ومعهد الصحة والسلامة الأمريكي، وHighfield، والمجلس الأوروبي للإنعاش NAEMT. وتم تصميم الدورات وتقديمها بأسلوب عملي باستخدام أحدث التقنيات وأدوات التعلم. وتخطط الشركة إلى توسيع شبكة فروع مراكز تدريب هيلث-تك محلياً وعالمياً في كوشين (الهند) والدمام (السعودية) وأديس أبابا (إثيوبيا) ومسقط (عُمان).

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