«نتسو» يقدم الإفطار بأسلوب «واراياكي» الياباني

المصدر: دبي - البيان

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يقدم «نتسو»، مطعم الستيك الياباني الشهير، فرصة مميزة للاستمتاع بتجربة الإفطار المُتميّزة بأسلوب «واراياكي» الياباني التقليدي، أو الطهي على نيران القش، تحت إشراف الطاهي «روس شونهان». ويوفر المطعم البارز بمفهومه الأصيل، الذي يُعدّ الأوّل من نوعه في دبي والأكبر خارج اليابان، قائمة إفطار مُؤلّفة من ثلاثة أطباق بأسلوب المشاركة طوال شهر رمضان الفضيل.

وتتوفّر تجربة الإفطار الرائعة للأسر يومياً من الساعة 6:30 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً، وسيستمتع روّاد المطعم بمجموعة شهيّة من أطباق مطعم «نتسو» الأكثر طلباً، التي تشمل الدجاج المقلي على الطريقة الكورية، ولفائف الـ«ماكي» الشهيرة، وقطعاً من لحم «واغيو»، والكمأة مع الأرز بالفطر وحلوى البودينغ بالزنجبيل والتمر، التي سيتم تقديمها إلى جانب العصائر المُنعشة الخاصّة بشهر رمضان الفضيل.

ويتم تقديم الطعام في طابقَي المطعم الأرضي والعلوي كما على التراس الفسيح في الهواء الطلق، ليتمكّن الرّواد من الاحتفال بالشهر الفضيل مع العائلة والأصدقاء. ومن جهة أخرى، سيتمكّن الرّواد من الاستمتاع بقائمة الطعام الانتقائية الكاملة للانغماس في تجربة مطعم «نتسو» الشاملة. ويقع المطعم في فندق «ماندراين أورينتال» جميرا بدبي. وتتضمن القائمة أطباق السوشي والساشيمي، وأطباقاً أخرى بأسلوب الطهي الياباني، وتضفي الديكورات الداخلية والجو الأنيق لمسة رائعة على المكان.

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