إصدار جديد من منصة التحليلات التخاطبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «لومينور» الأمريكية، المتخصصة في تطوير حلول متكاملة لذكاء الأعمال والتحليلات المتقدمة المبنية على السحابة، ومقرها دبي، طرح إصدار جديد من منصة التوصيات والتحليلات التخاطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بها للعملاء في دولة الإمارات. وتتيح البنية التحتية للبيانات ذاتية الخدمة عالية الأمان من «لومينور» جمع البيانات الخاصة بالمشاريع وتوفير حلول الذكاء التنظيمي، إضافة إلى تبسيط عملية صنع القرار بشكل ملحوظ عبر جميع مستويات المؤسسة.

وتمكّن منصة «لومينور» من الاستحواذ السلس على البيانات، وتحسين إمكان الوصول إليها، إلى جانب توفير بنية قوية. كما تضم خاصية الرؤى القائمة على النصوص والصوت، بالاستفادة من الاستفسارات باللغة الطبيعية والاكتشاف الآلي للبيانات، من أجل توفير وصول أسرع وأسهل لتوصيات تجارية قابلة للتطبيق من البيانات. وأعلنت «لومينور» أيضاً عن توافر 100 وصلة بيانات جديدة تتيح ربطاً سريعاً وسلساً بتطبيقات رائدة لإدارة علاقات العملاء.

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