«ديليكتيا» تفوز بجائزة أفضل منتج للعام

المصدر: دبي - البيان

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فازت «ديليكتيا»، الشركة المبتكرة في قطاع الأغذية والوجبات المطهوة بالكامل والمُجمدة والجاهزة، بجائزة منتج عام 2022، أكبر الجوائز في العالم التي تُمنح حسب تصويت المستهلكين عن الابتكار في التسويق والمنتجات.

وأسست الجائزة في فرنسا عام 1987، وتشمل أكثر من 45 دولة في مختلف أنحاء العالم، لتحديد أفضل المنتجات الجديدة في الأسواق وتكريم الابتكارات التسويقية في جميع القطاعات. وتُجري الجائزة استبانات واسعة النطاق للاطلاع على آراء العملاء وتقييم المنتجات المتميزة من ناحية الابتكار في السوق.

وقال زياد بشناق، الشريك الإداري في «ديليكتيا»: يشكل فوزنا بجائزة منتج العام عن طريق التصويت دليلاً على الإقبال الواسع الذي تحظى به منتجاتنا في السوق. وتُعد ملاحظات العملاء وآراؤهم في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وتصويتهم لمنتجاتنا يثبت دور منتجاتنا في إحداث أثر إيجابي في حياتهم. ويشهد قطاعنا منافسة شديدة، ونفخر بفوزنا بهذه الجائزة التي تؤكد نهجنا المتمحور في العملاء. ونواصل العمل على تطوير منتجات جديدة تواكب تفضيلاتهم، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية. وتستخدم ديليكتيا أحدث تقنيات التجميد السريع لحفظ القيمة الغذائية لمنتجاتها.

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