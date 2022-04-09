تجارب صيفية جديدة من «أورا سكاي بول»

المصدر: دبي - البيان

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كشف «أورا سكاي بول»، حوض السباحة البانورامي والمتماهي مع الأفق، الأول من نوعه والأكثر ارتفاعاً في العالم، عن إطلاق تجربتي «إيفنينج إن ذا سكاي» و«لانش إن ذا سكاي» الجديدتين في ردهته المميزة هذا الصيف. وتتميز الردهة بأجواء أنيقة وخدمة مميزة وإطلالات خلابة على أفق دبي الرائع، كما توفر تجارب طهو متميزة على وقع أنغام الموسيقى.

وتم إطلاق تجربة «إيفنينج إن ذا سكاي» المسائية في الردهة الداخلية (غير متضمنة دخول المسبح). ويستقبل أورا سكاي بول ضيوفه أيام الجمعة والسبت من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل، بسعر تذكرة دخول تبلغ 100 درهم للشخص. كما يوفر للضيوف ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً تجربة «إيفنينج إن ذا سكاي» الرائعة والمفعمة بالحيوية أيام الخميس والجمعة والسبت ابتداءً من 1 مايو وحتى 30 سبتمبر، ليستمتعوا بأجواء التسلية والمرح مع عروض منسق الأغاني، إضافة إلى سلسلة من الأنشطة الترفيهية الحية. وتتميز قائمة الأطباق التشاركية بطابعها العالمي مع لمسة آسيوية.

وبالنسبة لتجربة «لانش إن ذا سكاي» فهي تجربة غداء حصرية في الردهة الداخلية، تتضمن قائمة طعام تشاركية جديدة من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 1 ظهراً و3 عصراً، وتستمر من 2 مايو وحتى 30 سبتمبر (غير متضمنة الدخول إلى المسبح) بأسعار تبدأ من 350 درهماً للشخص.

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