باقة من العروض الخاصة في «قصر الإمارات» أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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من بوفيه الإفطارات التقليدية إلى الإقامات المريحة وعلاجات العافية والسبا التي تعيد النشاط، يقدّم فندق قصر الإمارات - أبوظبي باقة متنوّعة من العروض في المطاعم، وعروض الإقامة، ونشاطات اللياقة البدنية والعافية طوال شهر رمضان المبارك.

وهناك عروض خاصة بالإقامة والمطاعم في رمضان، حيث يحصل الضيوف على خصم بنسبة 20% على أفضل الأسعار المتاحة عند حجز الغرفة الأولى، وبنسبة 25% على الغرفة الثانية، وهو عرض مثالي للعائلات الكبيرة.

وتتنوع خيارات الإفطار والسحور في قصر الإمارات بين مطعم فاندوم والغازيبو الشرقي في خيمة تتميّز بأنماط إسلامية هندسية وديكور أنيق من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 فجراً. وللاستمتاع بالمذاقات الإيطالية الأصيلة على الإفطار هناك مطعم تاليا من أنطونيو غويدا. ويقدم الكافيه بجوار النافورة أشهى المأكولات العالمية بلمسات عربية. وفي باربيكيو القصر فإن رائحة الطعام المشوي لا تُقاوم. ويقدم هاكاسان قائمة طعام خاصّة خلال الشهر الفضيل. وهناك مرتابان للراغبين في إفطار هندي النكهة. وفي ردهة بريز يمكن الاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق. كما تتوفر خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل للمنازل.

وبالنسبة لنشاطات الصحة والعافية يقدم سبا قصر الإمارات جلسات التدليك الخاصّة في ملاذ من الفخامة.

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