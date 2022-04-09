«إينوك» تعزز حضورها في الشارقة بافتتاح محطتي خدمة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة اينوك افتتاح محطتي خدمة جديدتين في إمارة الشارقة في منطقتي الرمثاء والصجعة، في خطوة تأتي تماشياً مع مساعي المجموعة لتعزيز حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في الإمارة.

وبافتتاح المحطتين الجديدتين، يرتفع عدد محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك في الشارقة إلى 15 محطة، مع إجمالي 165 محطة خدمة موزّعة على أنحاء دولة الإمارات، في خطوة تدعم خطط المجموعة الرامية إلى افتتاح 186 محطة خدمة بحلول نهاية 2022.

وتهدف محطة الخدمة الجديدة التي افتتحتها المجموعة في منطقة الرمثاء إلى تلبية احتياجات السكان والسائقين في المناطق المجاورة ومن زوار مركز واسط للأراضي الرطبة. أما محطة الخدمة الجديدة في منطقة الصجعة والممتدة على مساحة 45 ألف قدم مربع فهي تسهم بتوفير خدمات التزود بالوقود لنحو 150 ألف نسمة و1000 شركة عاملة في المنطقة الصناعية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: يأتي توسيع حضورنا في الشارقة لتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات سكان الإمارة وزوارها من خدمات التزود بالوقود، وتماشياً مع أهدافنا بتقديم حلول الطاقة المستدامة والمتكاملة عالمية المستوى. ونتطلع قدماً لافتتاح المزيد من المحطات في غضون الأشهر القادمة.

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