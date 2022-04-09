اقتصادية عجمان تنظم المجلس الرمضاني 2022

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت اقتصادية عجمان المجلس الاقتصادي الرمضاني في نسخته الثانية التي تستضيف نخبة من رجال الأعمال أصحاب الخبرة والمعرفة في مجالات متنوعة، لنقل معرفتهم إلى أصحاب المشاريع الناشئة، والراغبين في فتح مشاريعهم.

وتنطلق فعاليات المجلس الاقتصادي الرمضاني في الحي التراثي في متحف عجمان وتحت السدرة يتجدد اللقاء مع نخبة من رواد الأعمال والتجار للاستفادة من خبراتهم. وتستضيف الجلسة الأولى غداً فهيم الزبيدي المدير التنفيذي لمنصة أكشاك الإلكترونية، لاستعراض جهود المنصة، وهدفها توفير الدعم للأسر المنتجة وتعزيز التحول الإلكتروني.

وفي 17 أبريل، يستعرض رجل الأعمال يوسف سلطان رحلة 37 عاماً في مجال الأعمال مع التركيز على كيفية مواصلة رواد الأعمال أنشطتهم في خضم الجائحة العالمية. وفي 24 أبريل ستتم استضافة رجل الأعمال حمد سعيد النعيمي للحديث عن التنوع التجاري.

وقال عبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: لا تقتصر فعالياتنا في رمضان على تنظيم المجلس الرمضاني، فهناك فعاليات مختلفة ومتنوعة طيلة الشهر وبمواقع وأفكار متنوعة ومختلفة لتقديم تجربة رمضانية مميزة.

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