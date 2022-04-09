غرفة تجارة دبي تناقش تحقيق كفاءة الطاقة والمياه في المباني الخضراء

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مجموعة عمل المباني الخضراء التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة أخيراً ندوة افتراضية عن كيفية تحقيق كفاءة الطاقة والمياه في المباني الخضراء، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى أكثر من 100 مشارك.

وهدفت الندوة الافتراضية إلى تعزيز وعي المشاركين بالوضع الحالي وأبرز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالمياً ومحلياً، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الأمثلة على المباني المستدامة والخضراء في الإمارات.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع البحوث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة تجارة دبي حرص الغرفة على التعريف بأفضل الممارسات للمحافظة على استدامة المباني الخضراء بين مجتمعات الأعمال، مشيراً إلى أهمية تنظيم هذه الندوة الافتراضية ودورها في تعزيز وعي المشاركين بكيفية تحقيق كفاءة الطاقة والمياه في المباني الخضراء.

وركز سعود الدوسري مدير العمليات والصيانة في «إمباور» على النهج الذي تنفذه «إمباور» في مصانعها لضمان كفاءة الطاقة والمياه، مشدداً على أهمية اعتماد إجراءات مبتكرة في تشغيل المحطات لضمان تحقيق التخفيض الأمثل في استهلاك الطاقة والمياه. وتحدثت جينيفر إيفيني أوكورو مسؤولة برامج خدمات الاستشارات الفنية في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، عن تدابير الاستدامة في مبنى المقر الرئيس لـ«آيرينا» في أبوظبي، والذي يعد أحد أكثر المباني استدامة في الإمارات، إضافة إلى الوضع الحالي للطاقة المتجددة عالمياً ومحلياً، واستثمارات الطاقة المتجددة.

وسلط سامويل نجوروج مدير ضمان الجودة العنقودية في «جيه ايه للمنتجعات والفنادق»، الضوء على مختلف تدابير كفاءة الطاقة والمياه التي يتم تنفيذها في مرافق «جيه ايه».

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